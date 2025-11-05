軽量＆収納ラクラク！工具不要で設置可能4K対応スクリーン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量アルミ筐体で設置も収納も簡単、4K対応の高精細スクリーンで迫力の映像を実現するポータブルプロジェクタースクリーン100インチ「100-PRS027」と120インチ「100-PRS028」を発売した。
■100インチ/120インチの大画面で迫力の映像体験
16:9の100インチ/120インチワイドスクリーンが、映画やプレゼン資料をダイナミックに映し出す。4K対応の高精細スクリーンで、文字や映像の細部までクリアに再現。会議室もリビングも一瞬でシアター空間に変わる。
■軽量アルミ筐体で持ち運びラクラク
軽量設計で、女性でも片手で持てるハンドル付き。アルミ製の筐体は丈夫でありながら軽く、移動や片付けもスムーズ。収納時はわずか12cmの厚みにまとまり、省スペースで保管できる。
■工具不要、わずか数分で設置完了
床に置いてポールを立て、スクリーンを引き上げるだけの簡単設置。工具や専門知識は一切不要で、会議やプレゼンの準備がスピーディーに行える。誰でも扱いやすく、急な映像プレゼンやイベントにも即対応可能だ。
■鮮明な発色と広視野角でどの角度からも美しい
マットタイプの拡散型スクリーンを採用し、反射や歪みを抑えながら自然で鮮やかな発色を実現。広い視野角により、会場のどの位置からでもクリアな映像を楽しめる。参加者全員に快適な視聴体験を提供する。
■多様なシーンで活躍するポータブルデザイン
会議室、セミナー会場、展示会、ホームシアターなど、シーンを問わず活躍。設置や撤収が短時間でできるため、イベント運営やプレゼン現場での機動力が向上する。持ち運び可能な「移動型シアター」としても最適だ。
