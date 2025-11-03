益若つばさ、韓国流メイクで印象激変！ 最新ショットに反響「可愛過ぎて見惚れる！」
モデルでタレントの益若つばさが2日にインスタグラムを更新。韓国流メイクのオフショットを公開すると、ファンから「可愛過ぎて見惚れる！」「どー見ても20代」といった声が寄せられた。
【写真】「どー見ても20代」な益若つばさ
益若が「お仕事で韓国行きました」と投稿したのは、現地のサロンで韓国流メイクをしてもらった自身のオフショット。写真にはK-POPアーティストのような佇まいでカメラを見つめる彼女の姿が収められている。投稿の中で益若は「技術が違うだけで韓国ぽくなるから不思議！」とつづり「髪の毛はウェーブ巻き。『おおお！韓国っぽい！！』と益若大歓喜！！笑」とコメントしている。
韓国流メイクで印象が変わった益若の姿に、ファンからは「可愛過ぎて見惚れる！」「綺麗な女神様じゃぁ〜」「どー見ても20代じゃん」などの反響が集まっている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」インスタグラム（@tsubasamasuwaka1013）
