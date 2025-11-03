【ユニクロのブルー】がセンス100点！ 大人こそ狙いたい♡「おしゃ見えワンピ」

クリーンで上品な雰囲気をまとえる“ブルー”。大人の毎日コーデに取り入れるなら、1枚でサマ見えが狙える「ワンピース」が正解かも。今回編集部が注目したのは、【ユニクロ】から登場したセンスの良さが光るワンピース。洗練されたシルエットや素材感で、ワンランク上のコーデが楽しめそう。今シーズンはブルーを上手に着こなして、周りと差をつけて。

リラックス感と大人っぽさを両立したニットワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース/丈短め」＜ブルー＞\3,990（税込）

ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットが特徴のニットワンピース。深みのあるブルーが上品で、カジュアルながらも大人っぽく着こなせそう。公式サイトには「チクチクしにくく、ソフトでしっとりとした肌ざわり」とあり、着心地も良さそうです。シンプルなクルーネックなので、タートルネックやレギュラーカラーシャツなど、襟付きのインナーとのレイヤードスタイルもおすすめ。

上品に秋冬ムードを演出するチェック柄ワンピ

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」＜ブルー＞\1,990（税込・セール価格）

秋冬のトレンドとして今季も注目を集めているチェック柄。シックなブルーのチェック柄なら、凛とした雰囲気をまとえそう。ウエストからふわりと広がるAラインシルエットが、女性らしさを添えます。Tシャツと合わせてカジュアルに、襟付きのシャツでプレッピーにと、幅広いテイストの着こなしが楽しめそうです。ミニ丈のワンピースなので、パンツやロングスカートとの重ね着もおすすめ。

