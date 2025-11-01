¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤¬£²µ¨Ï¢Â³£²´§¤Ë°ÕÍß¡ÖÌîÃæ¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£²Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°¡Á»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¡¢£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤¬à£²´§á¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡££±Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£²Ï¢ÇÆ¤·¤ËÍè¤¿¡£½Ð±À¤è¤êÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï£±ÃÊ³¬¡¢£²ÃÊ³¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¦£±²ó¼è¤ê¤¿¤¤¡£³ØÀ¸¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñ³Ø±¡¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤ò¼´¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÊ¿ÎÓ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤¬¡Ö¼ã¤¤Áª¼êÁØ¤â°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö½Ð±À¤Î£³¶è¤ÇÎ±³ØÀ¸¤ÈÂÐÅù¤ËÀï¤Ã¤¿ÌîÃæ¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌîÃæ¤ò¼´¤Ë¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª£¸¶è¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤«¤é£±Ç¯¡£¡ÖÁ°È¾¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£¸åÈ¾¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áª¼ê¤òÃÖ¤¯¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ê¤¤¤·ÃæÈ×¤°¤é¤¤¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ºòµ¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¤Ç°ËÀªÏ©¤ØÈô¤Ó¹þ¤à³Ð¸ç¤À¡£
