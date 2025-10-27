【独自】【藤岡 雅】全文公開！国分太一が受け取った日テレの「抗議文」、その驚きの中身！

日テレ代理人から届いた「真夜中のファックス」

10月23日未明、日本テレビの代理人が国分太一氏側に送付した抗議文には、「自己保身」「不誠実」など彼を強く非難する表現が並び、筆者も「恫喝」と感じるほど威圧的なものだった。

前編『国分太一の「人権救済申立」に日テレが激怒…！記者会見当日に日テレ代理人から届いた「ヤバすぎるファックス」』で見てきたように、国分氏は番組降板後も被害者への謝罪を拒絶され、社会的信用の喪失や経済的な損失に悩まされ続けている。

この抗議文がファックスで送られたのは、国分氏が日本弁護士連合会に人権救済申立を行う当日のことだった。そのため、国分氏の代理人弁護士は、記者会見を思いとどまらせようとする圧力と受け取ったが、それだけではない。

抗議文には、さらに国分氏を追い詰める文章が含まれていた――。

「信義に反する行為」と批判

抗議文の主旨はおおむね次のとおりである（以下〈 〉内は原文より）。

冒頭では、「週刊新潮」（10月30日号 10月23日発売）に掲載され、国分氏が人権救済を申し立てることを報じた記事について、取材を受けた代理人・菰田優弁護士への批判が展開される。代理人間の交渉内容が、〈当職らに事前の断りもなく漏洩〉されたとして〈厳重に抗議〉するとある。さらには〈コンプライアンス違反の中身〉にまで言及したと主張している。このことを菰田弁護士は否定しているが、抗議文は〈弁護士として信義に反する行為〉と批判している。

日本テレビ側は〈関係者の特定を避け、そのプライバシーを守ることを最優先〉に対応してきたというが、それを国分氏側が〈配慮を無視した表現で説明〉したことを批判したうえで、日弁連への人権救済の申し立てについてはこう指摘した。

〈今回の問題に係るヒアリングの手続違反との主張で、日弁連に人権救済申立を行うとのことですが、当該ヒアリングはすべて国分氏に説明してご了承を得たうえで実施されたものであり、当社として特に問題はないものと考えております〉

文書は国分氏への否定的な評価で一貫している。たとえば、〈国分氏の自己保身を優先〉、〈関係者に謝罪したいという者の行動として、およそ理解しがたい〉、〈極めて不誠実、信義にもとる〉などの表現で、国分氏側の行動を強く非難した。

また、国分氏側が記者会見することにも触れ、〈これ以上、国分氏の自己保身のために関係者をないがしろにする挙動に出る場合、さらには今回の通知も含めて当方とのやり取りを開示する場合には、およそ交渉は継続し難いと考えております〉と、締めくくられた。

日テレは「国分氏の自己保身」と断じる

抗議文には、国分氏側の、具体的な違反内容も明示されず、反論の機会も与えられないまま番組降板に至ったとする主張への配慮はない。

そもそも、法的な代理人に宛てた文書でありながら、〈自己保身〉とか〈信義にもとる〉という表現は適切なのだろうか。大手メディアといちタレントの間に生じる権力的不均衡のもと、強者が弱者の人格を断罪しているように受け取られかねない。

交渉打ち切りを示唆するに至っては、記者会見をなんとか辞めさせようという思惑もにじむ。10月23日に開かれた国分氏側の記者会見の後、日本テレビはコメントを発表し、改めて国分氏側に抗議した（その内容は次ページに掲載）。

菰田弁護士は、思わず筆者にこう漏らすのだった。

「これが報道機関も携えた巨大なメディア企業のやることなのか……。驚きを禁じえません」

日テレ「抗議ファックス」の全文

日テレ代理人弁護士による抗議文と日テレのコメントは、以下のとおりである。

【日本テレビ代理人の抗議文】

【国分氏側会見後の日本テレビのプレスリリース】

なお、これらの抗議文について、筆者は日本テレビに質問状を送付し、次の3点について問い合わせた。

１．『週刊新潮』記事に関して、どの部分を「コンプライアンス違反の中身にまで触れた」と判断されたのか。

２．抗議文中で「自己保身」「不誠実」と断じた理由、および国分氏の人権についての見解。

３．降板措置の透明性についての見解、ならびに今後の対応方針について。

日本テレビ総務局広報部からは、「現段階でお伝えできることは、添付のコメントが全てでございます」と前掲した10月23日付のプレスリリースが送付されてきた。

国分氏の人権救済について、日弁連の検証はさらに長い時間が費やされる見込みだ。

【こちらも読む】『【独自】国分太一『コンプラ違反で無期限活動休止』の衝撃！実父が独占告白「息子を信じています」』

