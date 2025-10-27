AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

AIを使って“様々な切り口”で発想する「聞き方」

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、様々な切り口でアイデアを生み出したいときにおすすめなのが、技法その17「9つの型」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜AIへの指示文（プロンプト）＞ 〈アイデアを得たい対象を記入〉のアイデアをSCAMPER法に基づいて提案してください。以下の観点を参考にしてください。→S（代替）：部分、人、材料、働き、プロセス／C（結合）：部分、目的、応用方法、材料／A（適用）：状況、モノ、行為、考え／M（修正）：色、外形、音、音声、意味合い／M（拡大・縮小）：高さ、重さ、サイズ、強度、頻度、複雑さ、価値／P（置き換え）：そのままで別の分野、一部を変えて新しい用途、別の市場／E（削除）：部分、機能、動き、負担、価値／R（並べ替え）：パターン、配置、組み合わせ、部品／R（逆）：順序、上下、内外

「SCAMPER（スキャンパー）法」をご存じでしょうか。これは、アイデアを出そうとするときの「アタマの動き」を整理し、それぞれの頭文字を取ってまとめたもの。考えるための手がかりとなる「最初の質問」が整理された、王道の発想法です。

・Substitute（代替）

・Combine（結合）

・Adapt（適用）

・Modify（修正）

・Magnify/Minify（拡大/縮小）

・Put to other use（置き換え）

・Eliminate（削除）

・Rearrange（並べ替え）

・Reverse（逆）

それぞれの質問を、お題となる商品やサービスなどに「当てはめて」いくことで、アイデアを発想していきます。そんなSCAMPER法をまとめてAIで実践するのが、技法「9つの型」です。1つのお題に対して、9つの質問を一気にぶつけます。

どんな課題にも使える技法ですが、とくに深く考え始めるタイミングがおすすめ。9つの視点から幅広くアイデアが出てきますから、お題が持っている可能性やポテンシャルを潰すことのない、効果的な思考のとっかかりが見いだせます。

あるいは、どこから考え始めようか迷う、困ってしまう、そんなときにもおすすめです。AIは余計なことを考えずに、型に従ってアイデアを拡げてくれます。

「ドローンの活用法」のアイデアを考えてみよう

では、実践してみましょう。

ローンチしたばかりの新しい商品やサービスは、まだその先がどこに行くのかわかりません。良く言えば、あらゆる可能性がある状態。そういう状態の商材には技法「9つの型」が効きます。なぜなら問いかけの方向性が総合的だからです。「ドローン」を例に実践してみましょう。

＜AIへの質問＞

〈新しいドローン〉のアイデアをSCAMPER法に基づいて提案してください。以下の観点を参考にしてください。→S（代替）：部分、人、材料、働き、プロセス／C（結合）：部分、目的、応用方法、材料／A（適用）：状況、モノ、行為、考え／M（修正）：色、外形、音、音声、意味合い／M（拡大・縮小）：高さ、重さ、サイズ、強度、頻度、複雑さ、価値／P（置き換え）：そのままで別の分野、一部を変えて新しい用途、別の市場／E（削除）：部分、機能、動き、負担、価値／R（並べ替え）：パターン、配置、組み合わせ、部品／R（逆）：順序、上下、内外

まだその活用法が確立していない「ドローン」。アイデアを考えようにも、最初に切り口を与えた段階で、いずれかの可能性を潰してしまうリスクもあります。そんなとき技法「9つの型」を使えば、考えうるあらゆる可能性が明示されます。さて、どのくらいの可能性が見つかるのか。ワクワクしながら回答を待ちましょう。

