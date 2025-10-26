『ほっぺが凹んでいる』黒猫→『理由』が……微笑ましすぎる光景に１万いいね「見事に凹んでるｗ」「どんだけｗ」と笑顔になる人続出
ほっぺの毛の一部がなぜかくっきりと消えてしまって…？愛と優しさに満ちあふれた２匹のほほえましい光景は21万2千回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられることとなりました。
ほっぺに残る愛の証拠
X（旧Twitter）アカウント『@kariton28mhy25』に投稿されたのは、2匹の黒猫、「チック」ちゃんと「タック」ちゃんがゆっくりとくつろいでいる写真。この日、飼い主さんがふと見てみると、なぜかチックちゃんの右側のほっぺの毛がカクカクと凹んでいたのだそうです。
「どうしたの？」と思わず聞きたくなるその理由は、タックちゃんがチックちゃんのほっぺを一生懸命舐めたからだといいます。舐め終わったタックちゃんはどこか誇らしげな表情を浮かべ、舐められたチックちゃんはどこか遠い目でボーっとしている様子だったのだとか。2匹の温度差がまた、見る人の笑いを誘います。
尊い絆
毛づくろいは猫同士の信頼の証でもあるので、チックちゃんのほっぺの凹みは、まさに「愛の痕跡」と言えるでしょう。猫同士の優しさと、暮らしの中の静かな絆が詰まったあたたかなショットとなったのでした。
チックちゃんとタックちゃんには、他にも同居猫がたくさんいて、毎日楽しくわちゃわちゃと過ごしているのだそう。彼らのマイペースで愛くるしい日々の姿は、これからも多くの人々に癒しと笑いを届け続けてくれることでしょう。
Xアカウント『@kariton28mhy25』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。
投稿には、「ゴッソリ凹んでいてとてもかわいいですねw」「『なめやがってぇ…』って顔してるw」「舐められて茫然自失の表情になっていますねw」「そんなに凹むほど舐めたのかなw」など、たくさんのコメントが寄せられています。
