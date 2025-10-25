「Jリーグで２得点のCFを獲得したのは狂っている」名門加入の日本人FWは２か月出番なし…現地ファンは契約＆起用法を疑問視「誰が彼を獲得したのか」「途中出場で見たい」
今季のセルティックは近年の強さを失ったと見られている。得点力不足もその一因だ。
８節を消化したスコティッシュ・プレミアシップで、セルティックは11得点。首位ハーツに８点差をつけられている。チャンピオンズリーグ予選では格下のカイラト（カザフスタン）を相手に２試合とも得点をあげられず。ヨーロッパリーグでも開幕から２試合で１得点だった。
それだけに、１月に古橋亨梧を、夏にニコラス・キューンを放出し、ジョッタも負傷で長期離脱となったにもかかわらず、補強が不十分だったと批判の声が寄せられたのは周知のとおりだ。
ただ、セルティックはFWの補強をせずに今季に臨んだわけではない。そのひとりが、川崎フロンターレから山田新だ。しかし、リーグ戦では２か月近く出番が与えられず、ヨーロッパリーグでは登録外。サポーターから、なぜ山田を獲得したのかと疑問視する声があがるのは当然だろう。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、SNSで様々な意見が寄せられている。
「ジョニー・ケニーよりは良い」
「ケニーと４年契約を結んだことほどおかしくはない」
「ケニーもダメなんだから、少なくともチャンスに値する」
「またも首脳陣が安い賭けをした。ここにいるべきじゃない」
「誰が彼を獲得したのか知りたい。監督じゃないことは明らかだからだ」
「彼には少なくともキョウゴ（の退団）で失われた特徴がある。そしていかに攻撃陣が不調かを考えれば、最低でも一定の出場時間を与えるにふさわしい」
「ケニーの代わりに彼を途中出場で見たい。ただ、うまくやってもおそらくケニーを戻せと言われるだろう。残念ながら、どちらも十分ではなさそうだからだ」
「１月に獲得していたら、直接キョウゴと入れ替わりだった。そのときに終わったばかりのシーズンでゴールを量産していたからだ。ブレンダン・ロジャーズの下でまったくチャンスが与えられない」
「Jリーグで21試合２得点だけの25歳CFをセルティックが獲得したときは、狂っていると思った。我々が必要としていたことでないのは明らかだった。彼はチャンスに値する。だが、彼の獲得は完全におかしかった」
「ケレチ・イヘアナチョは機動性がなく、ケニーは十分じゃない。なら、ヤマダに少なくとも数試合を与え、様子を見てみるべきだ。少なくとも彼は走り回り、ボールをつなぐことができる。だから、この生気のないセルティックが強く必要としているエネルギーをもたらすかもしれない」
ただ、同日のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第３節で、セルティックはシュトゥルム・グラーツを相手にリアム・スケールズとベンジャミン・ニグレンのゴールで２得点をあげ、２−１と逆転勝利した。
今後、山田に国内でチャンスはめぐってくるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
