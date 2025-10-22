ホロライブ・獅白ぼたん、マクドナルドの「ストリートファイター」コラボに参戦 『ストII』風のビジュに「親和性高すぎん？」
現在、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズとコラボ中の「マクドナルド」公式エックスが22日に更新。「ホロライブ」VTuber・獅白ぼたんさんのドット絵を公開し反響が集まっている。
【写真】『ストII』風のビジュになった獅白ぼたんさんがかわいい
公式エックスは「ららいおーん♪ららいおーん♪」と、ぼたんさんのあいさつを引用して『ストリートファイターII（ストII）』風のドット絵で描かれたぼたんさんのプロフィール画像を投稿。ハンバーガーを持って「がおー」とする全身絵とアップがとてもかわいらしい。また、別の投稿では彼女とガイルの対戦動画も公開されており、かわいく動くアニメーションも見られる。
このコラボにファンからは「親和性高すぎん？」「すごい完成度だなぁ」「マクドナルド案件でガイルと戦うししろんとか誰が予想出来たw」「いつもの配信BGM使用してたりと芸が細かい！」など、称賛の声が上がっていた。
ぼたんさんは、VTuber事務所「ホロライブ」所属の5期生。かなりのゲーマーであり『ストリートファイター6』のランクマッチでは「マスター」に到達したこともある猛者。
引用：「マクドナルド」エックス（＠McDonaldsJapan）
