『カントリーマアム』がアイスに しっとりクッキー＆クリーミーなバニラアイスで満足感たっぷり
セブン-イレブン・ジャパンは、『カントリーマアムアイスサンド』（税込345.60円）を、全国のセブン-イレブンで28日より限定発売する。
【写真】満足感たっぷり！『カントリーマアムアイスサンド』断面図
昨年に続き、不二家のロングセラー商品『カントリーマアム』がアイスサンドになって登場。砕いたカントリーマアム入りのバニラアイスを大きなカントリーマアム2枚でサンドした。涼しさを感じる日が増えてクリーミーなアイスが恋しくなる晩秋に合わせ、外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーと滑らかなアイスの食感が楽しい、カントリーマアム好きには堪らない特別なアイスが完成した。
同商品は、クラッシュしたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを、ボリューム感のある大きなカントリーマアムでサンド。一口食べれば、外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーの歯ごたえと、口いっぱいに広がるクリーミーなバニラアイスの風味を楽しめる。また、アイスの中に入っている砕いたカントリーマアムのゴロゴロとした粒感が食感のアクセントに。
■担当者コメント
不二家のロングセラー商品『カントリーマアム』が昨年に続き、アイスサンドに生まれ変わりました。砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスを大きなカントリーマアムでサンドしたボリューム満点の同商品は、カントリーマアム好きの方々に期待通りのおいしさと、満足感を感じていただけるはずです。
セブン-イレブン限定販売商品としてこの時期だけの販売となりますので、ぜひご賞味ください。
