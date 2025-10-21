ねこにまみれる2日間！コピス吉祥寺「ねこだらけマーケット2025」

コピス吉祥寺にて、ねこ好きやねこの雑貨好きのためのイベント「ねこだらけマーケット2025」が2025年10月25日(土)と10月26日(日)の2日間にわたって開催されます。

毎年10月に開催している「吉祥寺ねこ祭り」(2025年10月1日〜10月31日)の一環として行われるイベントです。

3回目を迎える今回は過去最高の出店数で、イベントを盛り上げます！

コピス吉祥寺「ねこだらけマーケット2025」

開催日時：2025年10月25日(土)〜10月26日(日)

開催場所：コピス吉祥寺 A館3階GREENING広場

入場料：無料

※雨天決行、荒天中止

「ねこだらけマーケット2025」は、「猫」をキーワードに地域活性化及び、人と猫が共生する街づくりの一助となることを目的に開催されます。

会場には、猫モチーフのハンドメイド雑貨、インテリア、首輪やおもちゃ、焼き菓子やフードなど、猫好きにはたまらないお店が約30店舗も大集合！

お気に入りの猫グッズがきっと見つかります☆

まごころ工房

子供から大人までキュンっとするレジン商品を販売します。

かわいい猫モチーフの商品は自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にもぴったりです。

猫中毒

高円寺発のTシャツブランド。

あらゆる世代の猫好きな皆様へ向けた、男女兼用のHappyになる大人の辛口猫Tシャツです。

複数の猫作家さんがイラストを担当しています。

ソコカシコ

羊毛フェルトで愛猫の抜けたおひげを刺して飾る“猫のヒゲ刺し”や、猫のおしりをモチーフにした“ぷり猫転がし”など、ユニークな作品が並びます。

思わずクスッと笑ってしまうような、ゆるくてあたたかい作品を販売します。

ちょんまげ屋

子供から大人までキュンっとするレジン商品を販売します。

かわいい猫モチーフの商品は自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にもぴったりです。

TOMORI

“ねこの「ごんたろう」と飼い主のミー子のイラストを描いています。”

自分のことを人間だと思っている猫、「ごんたろう」の世界をグッズにしたアイテムが登場します。

もしぬこ

喋る、歌う、踊る猫がSNSで活動中の「もしぬこ」

Tシャツや、バッグ、缶バッヂなどを販売します！

キッチンワゴン：ジェーナスクリエイション

しゅわっと涼しいドリンクや、ひんやり甘いアイスクリームをご用意。

2024年に大好評だったクッキーとビール、ねこちゃんブロマイド企画も実施されます！

キッチンワゴン：焼き菓子foyer

猫好きパティシエが作る、猫モチーフのオリジナルレシピの焼き菓子やスイーツが登場。

東南アジアのサステナブルコーヒーも一緒に楽しめます。

キッチンワゴン：むさしの地域猫の会

保護猫の里親さんが営む天然酵母パンのお店「大福ベーカリー」のパンと、猫ラーメンを販売します！

ステージ：個性あふれる猫キャラ大集合！

ねこだらけマーケットのステージでは、猫キャラの撮影会やライブステージを開催！

ステージイベントのラストでは猫キャラが全員集まるフォトセッションも開催されます。

NEKOJO (10/25 12:00〜／14:30〜／16:20〜、10/26 12:00〜／13:30〜／15:00〜)

猫の「湯島のサブちゃん」と、人の「人間女子いくみちゃん」による1匹と1人で活動する音楽ユニット。

「お招き猫のまたたびさん」 (10/25 13:00〜／15:00〜／16:20〜、10/26 12:30〜／14:00〜／15:00〜)

杉並区発「お招き猫のまたたびさん」がコピス吉祥寺に初登場し、撮影会が実施されます。

福屋ホールディングスマスコットキャラクター「ふくにゃん」 (10/25 14:00〜／15:30〜／16:20〜)

FUKUYAグループのマスコットキャラクター「ふくにゃん」も登場し、一緒に写真撮影を楽しめます。

あめ細工職人のオーダー猫 飴細工実演・販売

開催時間：各日 11:00〜17:30

日本の伝統工芸でもある飴細工の実演販売を致します。

飼っている猫の写真を見せて、飴細工にしてもらうことも可能です！

猫のペットフードサンプル無料配布

配布時間：各日 11:00〜 ※各日先着70名、無くなり次第終了

日本ペットフードの「ビューティープロキャット 下部尿路の健康維持 1歳から」を、各日先着70名の方にお一人様おひとつずつプレゼント。

猫ちゃんを飼っている方はぜひお試しください。

むさしの地域猫の会保護猫譲渡パネル展

イベント期間中、会場にて保護猫のパネルを展示いたします。

パネルによる展示の為、生体の猫はおりませんが、どのような性格か等を写真と文章で紹介。

気になる猫がいましたら、「むさしの地域猫の会」のスタッフまでお声がけください。

館内イベント (吉祥寺ねこ祭り)

「ねこだらけマーケット」だけでなく、コピス吉祥寺館内でも「吉祥寺ねこ祭り」として、2025年10月1日(水)から10月31日(金)まで、ねこイベントが開催されています。

ねこ検定クイズラリー

期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

参加無料

「ねこ検定」プロデュースのクイズラリーを開催。

館内の3か所に設置されているクイズに答えてコピス吉祥寺B館1階インフォメーションに答えを提出すると、ねこ検定オリジナルポストカードがプレゼントされます。

にゃんぱく写真展byねこ検定

期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

会場：コピス吉祥寺4階 アートギャラリー(連絡通路)

入場無料

一般の方から応募いただいたかわいい猫の写真展が開催されています。

ネスタ猫の会 パネル譲渡会展示

期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

会場：コピス吉祥寺A階3階GREENING広場入口前

入場無料

練馬、杉並、世田谷エリアを中心に活動する「ネスタ猫の会」の里親募集パネル譲渡会です。

コピス吉祥寺 店舗の猫モチーフ商品

「吉祥寺ねこ祭り」期間中、コピス吉祥寺館内の店舗でもねこモチーフの商品を多数取り扱っています。

A館2F「go slow caravan」では猫グラフィックのアパレルや雑貨、B館2F「14＋」では猫みみの帽子、B館3F「room&room」では猫が描かれたハンカチなどが揃います。

過去最多の約30店舗が集結する、ねこ好きにはたまらない2日間！

かわいい雑貨やおいしいフード、楽しいステージなど、コピス吉祥寺が“ねこだらけ”になります。

館内で開催中のクイズラリーや写真展とあわせて楽しみたいイベントです☆

コピス吉祥寺「ねこだらけマーケット2025」の紹介でした。

