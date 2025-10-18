ヨシタケシンスケ「何十年かかっても自分自身との相性が悪い人はいる」自身も悩み続ける著者による「お悩み相談本」《インタビュー》
絵本作家・ヨシタケシンスケさんの雑誌『MOE』での好評連載が、『お悩み相談 そんなこともアラーナ』（白泉社）として刊行。元気がない歴50年で、「元気のない人の考え方のプロ」を自称するヨシタケさんが、読者から寄せられた悩みに、アシスタントのアラーナちゃんが活躍するイラストを交えて答える1冊だ。モヤモヤや世の中への疑問と向き合ってきたヨシタケさんならではの言葉が詰まったまったく新しいお悩み相談本はどのように生まれたのか、ヨシタケさんに話してもらった。
――元気がない人の立場から答えるお悩み相談は、ポジティブなアプローチのお悩み相談とは違う出発点があったのかなと思うのですが、どういう連載や本にしようと思って始めたのでしょうか？
ヨシタケシンスケさん（以下、ヨシタケ） お悩み相談というコンテンツ自体は歴史が長くて、いろいろな方が名著を出されているので、わざわざ私がやらせてもらう意義を考えた時に、「私は元気がないんだ」というところに至りました。人様のお悩みを解決できる答えも持っていないし、自分自身を日々生き長らえさせるので精一杯な人間が、「つらい」「生きづらい」という思いに共感しかできないけれども、それプラス何かできることを探そうというのが、今回の僕にとっての新しいチャレンジでした。
元気のない人って、元気のない人にしか救われないんですよね。答えは答える人の数だけありますけど、その中でも一番ネガティブな人間の答えはこうだよと（笑）。それを読んだ人が「なるほどね」と思ったり、違うと感じたりしても、「自分だったらこっちの言葉を言ってほしかったな」って、自分で考えを組み立てるきっかけになればいいと思いました。
――「生きづらさを抱えた人だけが放つ魅力がある」「一人反省会をする人は上級な人間だと思っていい」など、多くの救われる言葉もあります。ヨシタケさんはもともと、そういう元気がないなりの対処法を見つけることができたのでしょうか。元気がある側の人たちのアドバイスに引っ張られた経験はないですか？
ヨシタケ いや、やっぱり、元気がないチームって、元気チームの人たちにずっと押され続けるしかないわけですよね（笑）。だから僕としてはこの本で、「自分だったらこういうふうに言ってもらえたら嬉しいな」と思える言葉を考えていきましたね。でも、どの答えも、最終的には自分自身に言い聞かせるような形になっています。お悩みに答えることで自分の悩みも減らせるんじゃないかっていう、淡い期待もありました（笑）。でも自分で自分に対して言うのって、効きが悪いんですよね。やっぱり人は人に救ってもらわざるを得ないんだなということが改めてよくわかりました。そういう作業が自分の絵本作りにも影響しましたし、とても楽しい時間でした。
――ヨシタケさんの絵本作りは、モヤモヤや不満などの気持ちから出発しているものが多いですよね。
ヨシタケ 自分が子どもの頃に感じたことや疑問に対して「こういうふうに言ってもらえたらもうちょっと気軽に悩めたのにな」っていうことを、今、大人になってわかる言葉で、当時の自分に伝えてあげたいっていうのが、絵本作りのモチベーションですね。そういう意味では、今回のお悩み相談もやっていることは一緒です。でも、僕がこのお悩み相談を毎月続けられたのは、誰よりもそういう弱い部分があり、誰かの言葉に救われたいと思っている切実さがあるからなんですね。悩んでいるいち当事者としての救われたさから出る答えだからこそ、リアルなのかなと思います。
■僕は「元気がないチーム」かつ「人に相談しないチーム」という厄介な人種
――元気があるチームは、毎日元気でいるための方法を伝えてくるので、疲れてしまいますよね。
ヨシタケ 人って成功体験しかオススメできないから、自分にはこれが効くから君もやりなさいとしか言えないんですよね。でも、その人と自分が同じ体のつくりをしているとは限らないので、いろいろな人の言葉の中から今日はこれを参考にしてみようって選ぶしかないわけです。でもそういう時に、元気がない側の実例が少ないんですよ。そういう、人が嫌になっちゃったり、世の中が醜く見えちゃったりする時に参考にするべき事例はあるに越したことはないし、自分もそういう本がほしかったんですよね。
――ヨシタケさんは、子どもの頃や若い頃の悩みとはどう向き合ってきたのでしょうか？
ヨシタケ 僕は、元気がないチーム、かつ、人に相談しないチームなんですね（笑）。ギリギリのところまで人に助けてと言えないという、元気がないチームの中でも特に厄介な人種なんですよ。でも、そういう人たちに対して、「すぐに人に助けてって言える人ってすごいけど、図々しいなとも思うよね」みたいなことを、正直に言う人がいてもいいのかなと思うんですよね。
僕自身、ずっとモヤモヤしているのが当たり前だったし、解決できるはずなのにできていないっていうつらさとも隣り合わせでした。でも、これはどうやら解決する・しないの話じゃなくて、脳みその仕組みや心の癖の問題だと気づいたんです。だから、モヤモヤって絶対にゼロにはならないけど、1％でも減らす方法は自主開発できるし、楽になる日もあれば、どうやっても好転しない日もある。それがわかるだけでも、もう少し気楽にモヤモヤできると思うんですよね。
――この不安は悪いものだから消さなきゃいけない、と思うとまた悩んでしまいますよね。
ヨシタケ つらい気持ちをどうするかって、「これさえ食べときゃ大丈夫」みたいなシンプルな話じゃないですからね。不安や、誰かを憎んでしまう気持ちをパワーにすることで生きていける人たちもいます。それは否定されるべきものではないということもわかってきて、それを知らなかった当時の自分に対して、そういう人も結構いるし、その気持ちを飼い慣らしていくしかないんだよっていうことは、今なら言えますね。そのような、当たり前だけど、自分では気づけないことを言語化していくことは、僕がこういう仕事をしていて、今、ノリノリでできることのひとつです（笑）。
僕は、モヤモヤすることに「そう言われてみるとそんな気もするよね」っていうふんわりとした納得感を抱けるような形を、絵と言葉の組み合わせで提案してるんですよね。昔の自分がこれを読んだら納得してくれそうだなっていうことを考えるのが好きなんだなと、この本で改めて思いました。
――繊細さのようなネガティブに思える部分も、自分を楽しませるために使えることもわかりました。
ヨシタケ 結局、使い方次第なんですよね。長所も短所も同じ性質から来るわけだし、ネガティブな部分の平和利用の方法としては、ある程度のパターンがあるから、それを知るだけで、自分は今まで調理の仕方が悪かっただけだと気づけるんです。ただ、それも、生き方や世の中の捉え方のストーリーの一例でしかないので、こういうふうに考えてみようと思ってもいいし、日によって変えてもいい。それに気づくことが、自分や世の中を許せるひとつのとっかかりになる気がします。
――子どもからすると、親や先生からは、くよくよするなとか、人を羨ましがったらいけないとか言われるけれども、ヨシタケさんの絵本を読むと、僕はこれでいいんだと思えますよね。
ヨシタケ お父さんとかお母さんとか学校の先生は、立場上、そう言うしかないので（笑）。一方で、変なことを言うおじさんもいて、その中から選んでいいんですよね。必ずしも先生や親の言うことがあなたにぴったり来るかどうかわからないと伝えたいし、その選択肢を少しでも増やしたいですね。
■「自分が好き」ということが、幸せになる絶対条件ではない
――「自分を好きにならなくてもわりと楽しく生きられる」という言葉はたくさんの人を導く言葉だと思います。ヨシタケさんはなぜこの考えに辿りついたのでしょうか。
ヨシタケ 自分を好きになることが楽しく生きるための近道であることは間違いないんですよ。ただ、どうしても、何十年かかっても自分との相性が悪いっていう人はいて。その人はダメなんだって言われると、僕もそうだから、そんなこと言われたくないわけです。じゃあどうすればいいかと考えたら、幸せになる条件に自分のことが好きなことって絶対に必要じゃないんじゃないか、と気づきました。どうしても自分と相性が悪い人が穏やかな毎日を送るための方法を、これからも開発し続けたいですね。
――ヨシタケさんは、自分のことを好きじゃなくていいんだと気づいてから、ぐっと楽になりましたか？
ヨシタケ いや、全然楽じゃないです（笑）。とはいえ、「もうちょっと好きになってくんねえかな」ってところにすぐ戻りますからね（笑）。でも、言ってる本人ですらうまくいってないんだよってことも大事であって。それも、人は人にしか救えないんだよっていう、ひとつの人間あるあるですよね。自分のことを好きになれないって、決して楽しいことではないんですよ。でも、無理なものはしょうがない（笑）。だからどうにか「自分が大嫌い」を普通の「嫌い」ぐらいにまで落とせれば十分です。そういうやり方のバリエーションを増やしていきたいですね。
■自分も世の中も信じていない人が絵本作家になれる、それが世の中のありよう
――このお悩み相談本が画期的なのは、答えるヨシタケさん自身も悩み続けていることですよね。
ヨシタケ そうそう（笑）。そういうお悩み相談本があってもいいのかなと思うんですよね。悩みって減らないけど、似たような人たちがいるってわかって、すぐに解決しないのが悪いことだとも限らないと気づけたらいいのかなと思います。自分や人を許せるかっていう問題って、何十年コースの話なんですよ（笑）。本を1冊読んで考え方が180度変わって解決しましたなんていう簡単なものじゃない。でも、そこまで複雑なものでもないよねっていうことを、読者の方と共有していきたいです。
――ヨシタケさんは、作風からしてユーモアあふれる明るい方で、子どもたちを絵本で救っている素晴らしい心の持ち主なんですね、と言われることはないですか？
ヨシタケ そういうキャラに落とし込みたい方も多いですよ。その部分はちゃんと、何回も言っていきたいですね。
――（笑）。違いますよ、と。
ヨシタケ はい（笑）。子どもが苦手で、自分のことも世の中のことも本当は信じていない人が絵本作家になれたりするんだよっていうことのほうを言っていきたいです。子どもとうまく向き合えない人が、子育て論を言ってもいいんだぜ、人間ってそこまで大したもんじゃないよっていう。それが自分が生きてきてわかってきた世の中のありようで、一番大事な気がします。成功した人から成功の方法論を教えてもらう構造は単純だし、読みたいと思うけど、僕は書けないので。そういう本に救われる人たちがいる一方で、真逆のそうじゃないおじさんが、かわいい絵柄で世を儚み続けたっていう（笑）。それも人のありようだし、そういう世の中の姿を、絵と言葉で伝えていきたいですね。
取材・文＝川辺美希 撮影＝島本絵梨佳