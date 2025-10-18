実力あるルーキーの、クセ強キャラクターにハマるファンが続出している。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合でBEAST X・下石戟（協会）が今期3勝目を挙げた。終盤での逆転勝利に気分よくインタビューに登場すると、棒読みで感想を述べたり、急にハイテンションになったりと、なんともクセが強いトークに「笑わせにきてるのかｗ」「おもろいから許す」とファンが爆笑した。

【映像】ファンが抱腹絶倒！下石戟のクセ強インタビュー（フル）

下石は今シーズンからBEAST Xに加入。独特と言われる麻雀から、多数の新加入選手の中でも要注意選手として、各チーム・選手からマークされていた存在だ。チーム内では中田花奈（連盟）の指南役も務め、自身の成績だけでなくチーム全体のレベルアップも行っている。

下石はこの試合、序盤から得点を重ねるTEAM雷電・萩原聖人（連盟）をぴったり追走。300点差の2着目で迎えた南3局では、その萩原から満貫を出アガリして逆転すると、そのまま逃げ切りでトップを取った。ファンも喜ぶ勝利だったが、それ以上に盛り上げたのはその後のインタビューだった。

先にインタビューを受けた萩原から、裏ドラ3枚を乗せたアガリについて笑顔で恨み節をぶつけられたところを振り返り「インタビューは勉強になるんですよ。チームメイトの中田さんもそうですが、萩原さんのインタビューがめっちゃ好きで特集組んでくれないかなと。参考になるな！勉強になるな！と思って見ていました」と、独特の表現で周囲を笑わせた。

さらに裏ドラが3枚乗った瞬間の思いを聞かれると「やったー、と思いました」と棒読みし、横で聞いていた萩原が暴れることに。続けて下石は「二万が4万見えていて、裏3（の可能性があるのは）南しかないんですよ」と、裏ドラ表示牌に南が出てくることを内心で祈っていたといい「南（なん）、南、南、南、南、南、南、なーん！ってなりました」と急にハイテンションに。願いが通じて裏ドラが3枚乗った後は「スッと収めて、次局に集中しようと思いました」と語り続けた。

個性が際立つトークとジェスチャーに、インタビュアーも笑いをこらえるのが必死。ファンはたまらず「下石最高やん」「子供のコメントｗ」「いいキャラしてんなぁ」「まじウケるなこれ」「おもろいから許す」と大反響だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

