◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２４日・甲子園）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がセーブに失敗した。１点を追う９回２死三塁、あと１球から４番・ダルベックが起死回生の逆転２ラン。２―１となって迎えた裏の守りで、１死満塁のピンチを招き、３番・森下に同点の右犠飛を浴びた。５年連続３０セーブ到達もならなかった。試合は２ー２で延長戦に突入した。