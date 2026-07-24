◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年7月24日甲子園）阪神の才木浩人投手が悪夢の被弾だ。1-0の9回に今季初完封を目指してマウンドに上がるも、2死一塁でダルベックに左中間へまさかの逆転2ランを被弾。その場に右腕はひざますいた。立ち上がれない才木に佐藤輝が声をかけにいく場面も。まさかの悲劇だった。