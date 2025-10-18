歌手の和田アキ子（75）が18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。番組でのオンエア楽曲への不満をもらす場面があった。

番組中盤、25日の放送で歌手のさだまだしがゲスト出演することを告知。和田が7年ぶりの出演ということで「楽しみ、本当に」と期待を膨らませた。

ひとしきり、さだについて話をした後、アシスタントの垣花正アナウンサーは「ここでまた1曲お送りしましょう。今ちょっと競馬という話が出ましたけれども、妻夫木聡さんや佐藤浩市さんなどが出演の話題の競馬がテーマのドラマ」と言い出すと、和田は「あら、さだくんの曲じゃないの？」とツッコミ。

垣花アナは「『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌。ここ、さださんの曲ではなく、玉置浩二さんの新しい曲」と続けると、和田は「それはいいんですけど、普通の、これだけしゃべったらさだくんの曲やけどな」と首をひねった。

垣花アナが「あの、すいません」と謝るも、「玉置くんも好きですから、はい」と和田。垣花アナは「さきほど、さだまさしさんの『Birthday』は一応BGMでお届けしたということで」と弁明すると、和田は「ああ。すいません。はい、どうぞ」。

垣花アナが「かけづらいですけど」とポツリ。和田は「玉置浩二くん大好きですから」とフォロー。

結局、そのまま放送中のTBS「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌、玉置浩二の「ファンファーレ」をオンエアした。その後、番組後半でさだの「案山子」を放送した。