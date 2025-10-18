視聴者としても気になる事案。見取り図の盛山晋太郎が10月17日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、パチンコ番組の軍資金について切り込んだ。

【映像】パチンコ実戦、本当に自腹で打つの？真相は

番組では企画「未来を予知してBET読み王」を実施。実戦人としてザ・ギースの尾関高文とお見送り芸人しんいちが登場した。舞台は宮城県のマルハン名取店。パチンコを打つ前に、スタッフが「軍資金の話なんですけど、自腹と番組の予算を使うのと、どっちにしますか？」と定番の質問をした。続けて、「やっぱり芸能人としてのプライドみたいなのがあるじゃないですか」とひと言。「矢口真理さんとかは、ちゃんと自腹でやりますってお金をおろしてました」と付言した。

尾関としんいちはどちらを選ぶのか。これが2択問題として出されると、共演のさらば青春の光・森田哲矢は「尾関さんは番組持ちにしたいはずなんですよ、絶対に」と発言。「こんなところで金を減らしたくないと思うんですよね」と述べると、盛山も「仕事のギャラだけ欲しい」と同調した。これを受け共演のパチンコライター・森本レオ子は「9割9分自腹ですね」と回答。「逆に番組持ちのライターいたら口聞きたくないなって…」と言い放った。

このコメントには盛山も「あー。結構ダサい？シャバい？」と納得。「自腹でしょ！ここで自腹いかんかったら、タレントとして無理よ」と語気を強めた。結果、2人は自腹を選択。見事に2択を的中させた盛山は、「よっしゃー！」と喜びをあらわにした。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

