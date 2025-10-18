Image: Blueair

スウェーデン発のエアウェルネスブランド・Blueair（ブルーエア）の空気清浄機、Blue Signature™ SP4iが日本に上陸しました。

北欧的な高いデザイン性と高次元の清浄性能を併せ持った最新モデルの特徴をひとつずつ見ていきましょう。

圧倒的な脱臭性能

Image: Blueair

Blue Signature™ SP4iには、ブルーエア独自の基幹技術「HEPASilent® テクノロジー」が搭載されており、空気中の有害物質を99.97%除去します。

さらに最新技術「OdorFence™ テクノロジー」を組み合わせることで、従来モデルのBlue Max 3450iと比べてニオイ除去率は1.7倍、生活臭の除去率は3倍に向上しました。

Image: Blueair

この防臭性能に一役買っているのが7層構造のフィルター。これがニオイの原因となるガスを効果的に低減し、最大限の脱臭効果を発揮します。加えて、フィルターは着脱しやすい設計に改良されており、日常のお手入れも簡単です。

たった5分で空気を入れ替える

Image: Blueair

空気清浄機を選ぶ際に見逃せないのが、空気がどの方向に流れるかという点です。

Blue Signature™ SP4iの大きな特徴である「Surround Boost システム」は、本体を中心に360°全方向へ澄んだ空気を送り出す仕組み。部屋全体を包み込むように隅々まで均一にクリーンエアを届け、従来の“前方だけ”に流れる空気清浄機とは一線を画す心地よさを実現します。

さらに注目したいのが、進化したオートモード「AirSense」。オンにしておけば、1日2回、自動で空気を循環し、汚れる前に効果的に清浄できます。8畳の空間ならわずか5分で清浄し、電気代は1時間あたり約0.06円という省エネ設計も頼もしいポイントです。

北欧デザインが暮らしによく馴染む

Image: Blueair

サイドテーブルとしても活用できるミニマルなデザインは、まるで家具のように空間によく馴染みます。本体カラーは上品なライトグレー。

別売りのプレフィルターは、スウェーデンの自然から着想を得た6色展開で、インテリアに合わせたカスタマイズを楽しめます。

Image: Blueair

さらに、ぬくもりを添えるウッドレッグ（写真左上）と、存在感を放つメタルベース（写真右下）という2種類のアクセサリーも別売りで用意。本体下部に装着すれば、スタイリングの幅が一段と広がります。

Image: Blueair

操作面も直感的。ディスプレイには5色のステータスランプと数値表示を備え、目に見えない空気の状態をひと目で確認可能です。専用の「Blueair アプリ」と連携すれば、より詳細な空気質モニタリングや遠隔操作も行えます。

空気をきれいにするだけでなく、暮らしそのものにも洗練を添えてくれそうなBlue Signature™ SP4i。北欧デザインの感性と先進技術を融合させた次世代のエアウェルネス製品を、是非とも試してみてください。

Source: Blueair