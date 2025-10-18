ミャンマーのカンベ村で、腎臓を摘出した手術痕を見せるチョウチョウさん。右は母親＝2025年8月（共同）

内戦が続くミャンマーで借金返済のため臓器を売る人が急増中だ。インドで移植手術を受ける例が多く「腎臓一つ700万チャット（実勢レートで約25万円）が相場」。軍事政権下の経済混迷が背景にあり、経験者は「生きるために他の方法がなかった」と証言した。（共同通信バンコク支局＝木村一浩）

▽システム

最大都市ヤンゴンから車で1時間。人口約700人のカンベ村に住むチョウチョウさん（25）は2023年5月に腎臓を売った。2021年2月のクーデターまでは建設作業員として働き貯金もあった。だが政変後に失業しインフレが悪化。息子（3）の入院も重なって借金が膨らみ、返済に追われるようになった。

「腎臓を売らない？」。ブローカーの女（35）に声をかけられ、誘われるままインド・ニューデリーへ。移植を受けるミャンマー人の親族だと偽る書類を用意して現地病院の審査に通り、手術を受けた。一連の手順はシステム化されていた。

病院には臓器を買った多数のミャンマー人が入院しており、似た状況の病院が周辺に複数あった。1カ月半ほどで退院。帰国便には臓器を売った8人が乗り合わせた。

チョウチョウさんは今、ブローカーの女に新たなドナーを紹介し1人当たり1万円相当の仲介料を稼ぐ。実の姉を含め村の住民10人が腎臓や肝臓を売った。3人が買い手を待っている。近くには住民の過半数が臓器を売った村もあるという。

臓器売買は違法だが、行政も警察も黙認している。「命が助かるし村のみんなも借金を返せる」。チョウチョウさんはそう話し「臓器を摘出した書類があれば徴兵も免れられる」と付け加えた。

▽何も残らない

姉のモーモーさん（29）は2024年、軍政高官の親族（63）に腎臓を売った。手術を受けたのは北東部シャン州の病院だが、手順はインドとほぼ同じ。書類を偽造し審査を通り、700万チャットの収入を得た。

「母親の借金を返済した。金の指輪とネックレスも買ったけど、生活のために売ってしまった」。手元に残ったのはスマートフォン一つだけ。シングルマザーとして娘を育てなければならないが、もう売る物は何も残っていない。

「クーデターのせいで、こんなことになった」。モーモーさんは民主派指導者アウンサンスーチー氏を懐かしみ「スー母さん（スーチー氏の愛称）なら私の境遇に同情してくれる」と話した。

2023年に腎臓を売ったカンコーさん（27）も母親の借金が理由だった。返済後、残った金で村に100平方メートルほどの土地と家を買った。「臓器を売っても、すぐに金を使ってしまう村の仲間を見てきた。せめて何かを残したかった」。カンコーさんはそう話した。

ミャンマーのカンベ村で腎臓を摘出した手術痕を見せるチョウチョウさん（左）とカンコーさん＝2025年8月（共同）

ミャンマーのカンベ村で取材に応じた（左から）チョウチョウさんとモーモーさん、カンコーさん＝2025年8月（共同）

ミャンマーのカンベ村で臓器を売った経験を証言するチョウチョウさん（左）とモーモーさん（右）＝2025年8月（共同）