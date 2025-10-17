Zoff¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×¡¡¥á¥¬¥Í·ô¡Ö1Ëü±ßÊ¬¡×Æþ¤Ã¤Æ6600±ß¡ª¡¡¡ÖÇ¤Î¥Þ¥¤¥¡¼¡×¥á¥¬¥Í¤ª¤¤âÉõÆþ
¡¡¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖZoff¡¿LISA LARSON Ê¡ÂÞ2026¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò12·î17Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¤ß1Ëü±ßÊ¬¤Î¡Ö¥á¥¬¥Í·ô¡×¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÆ«·Ý²È¤Î¥ê¥µ¡¦¥é¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÇ¤Î¥Þ¥¤¥¡¼¤Î¥á¥¬¥Í¤ª¤¡×¤¬¥»¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥¬¥Í·ô¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎZoffÅ¹ÊÞ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¹ñ³°¤ÎZoffÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¡£¡ÖÇ¤Î¥Þ¥¤¥¡¼¤Î¥á¥¬¥Í¤ª¤¡×¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÉýÌó10.4¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µÌó3.6¥»¥ó¥Á¡¢±ü¹Ô¤Ìó2.9¥»¥ó¥Á¡£Á´5¿§¤Î¤¦¤Á¡¢1¸Ä¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ÏZoff³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Î¤ß¤Ç¡¢Æ±·î31Æü¸áÁ°11»þ¤«¤éZoff¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Zoff Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ç¤âÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£