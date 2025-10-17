『PERFECT BLUE』劇中アイドル“CHAM”グッズ登場！ 8cmシングル「愛の天使」を本当にリリース
今敏が監督した映画『PERFECT BLUE』劇中に登場する女性3人組のアイドルグループ、CHAMの推し活アイテムが発売されることが決定。11月19日（水）には、CHAMのシングル「愛の天使」を劇中でのリリース日に本当にリリースする。
【写真】アクスタと缶バッジも登場！ 『PERFECT BLUE』CHAMグッズ一覧
■90年代の空気感をそのままお届け
『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』などで世界を魅了したアニメーション映画監督・今敏の長編監督デビュー作である『PERFECT BLUE』は、女優への転身を図り、過激な役どころに挑む元アイドル、霧越未麻の悪夢のような日々を描いた物語。
11月21日（金）から1週間限定で『PERFECT BLUE』4Kリマスター版がで全国リバイバル上映することがすでに決まっており、それを記念し、Filmarksのアパレルライン「Filmarks Culture Wear」と、本作によるコラボレーションが実現した。
「虚構と現実」という作品のテーマを再解釈し、ウェアにとどまらず、多様なプロダクトを含む特別コレクションとして展開。
第1弾は「CHAMの推し活アイテム」と銘打った3種類のアイテムが登場。未麻が所属するCHAM「愛の天使」リリース日は11月19日で、劇中の設定に合わせてシングルをリリースし、東急プラザ原宿「ハラカド」3階 れもんらいふオフィス内特設会場にて、リリースとリバイバル上映を祝う「リリースイベント」としてポップアップショップを開催する。
期間中は、「CHAM『愛の天使』8cmシングルCD」をはじめ関連アイテムをいち早く手に入れることが可能。
「Filmarks Store（オンライン）」とポップアップストアで販売される「CHAM『愛の天使』8cmシングルCD」は、作品冒頭のステージシーンや物語の緊迫した場面でも印象的に流れる楽曲「愛の天使」と、脱退を報告した後に主人公の未麻が歌う切ないナンバー「想い出に抱かれて今は」を収録。当時の時代背景を再現した8cmシングル仕様で、90年代の空気感をそのまま届けるという。
ステージに立つ3人をそのまま切り取ったデザインの「CHAM アクリルスタンド」も登場。CHAMの3人ショット、未麻のソロショット、そして作品ロゴをデザインした缶バッジ3種がセットになった「CHAM 缶バッジ」もラインナップとなっている。こちらの2商品は、一部上映劇場、ポップアップストア、「Filmarks Store」で販売される。「Filmarks Store」は、11月26日（水）の12時00分から販売スタートとなる。
