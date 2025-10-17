プライアー投手コーチが守護神・佐々木朗希を語る

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースのマーク・プライアー投手コーチは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦前に報道陣の取材に応じた。前回登板で球速低下した佐々木朗希投手について「おそらくいくつか要因がある」と語った。

佐々木は13日（同14日）の第1戦、2点リードの9回から救援登板した。セーブシチュエーションだったが、1安打に2四球を与えて2/3回で降板した。最速も99.3マイル（約159.8キロ）と走らず、球速低下が指摘されていた。プライアー投手コーチはどう見たのか。

佐々木は前々回9日（同10日）のフィリーズ戦で3回無安打無失点。地区シリーズ突破のヒーローとなったが、前回登板はその登板から中3日だった。「ここ最近、彼を含め中継ぎ陣にかなりの負担をかけている。フィリーズ戦での登板は大きく報道されたが、あの試合から中2〜3日でまた高いパフォーマンスを求めるのは、誰にとっても現実的ではない」と休養十分でなかったことを指摘した。

続けて投球フォーム、メカニックのズレを挙げた。「それでも悪い投球ではなかった。少しズレていただけだ。そして相手も非常に良かった。ストライクゾーンの管理がうまく、ボールをよく見極めていた。だから彼が悪かったというより相手の対応が見事だったと思う」と、ブルワーズ打線を称えた。

「もちろん今後も注意して見ていくが、まだリリーフ転向から2〜3週間しか経っていない。その生活に慣れていく過程にあると思う」。守護神・佐々木への信頼は揺るがない。（小谷真弥 / Masaya Kotani）