»³ËÜÍ³¿¤ò¥«¡¼¥·¥ç¡¼¾Î»¿¡ÖËÜÅö¤¹¤´¤¤¡×¡¡ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î111µå¡ÖÁ´ÉôÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÌµÍý¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿Í½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥ä¥Þ¥â¥È¤ÎÅêµå¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¥Á¥å¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤é¤»¤º¡£5²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é14¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£9²ó111µå¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯81µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£6Ã¥»°¿¶1»Íµå¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¾¡¼¥ó¤Ë¤âÊ£¿ô¤Îµå¼ï¤ò¼«ºß¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Îµå¼ï¤òÁ´Éô¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡£Á´Éô¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°²ó8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤Á¤ê½¤Àµ¤¹¤ëÅêµå¤Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Öµå¼Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤ÎÀèÈ¯¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¥¨¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÁ´°÷¤À¡¢Á´°÷¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤À¤±¤À¡×¡£ÄÌ»»223¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤â´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë