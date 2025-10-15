Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢°úÂà²ñ¸«¸å¤ËÎ¢¤ÇÎÞ¡ÖÀ¨¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡µåÃÄ¤¬Î¢Â¦¸ø³«¡Ä¹µ¼¼¤Ç¤³¤ß¾å¤²¤¿´¶¾ð
²ñ¸«¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹Ìî
¡¡µð¿Í¤Ï14Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°Youtube¤ÇÆ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤À¤¬¡¢²ñ¸«¾ì¤ò½Ð¤Æ¹µ¼¼¤ØÌá¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç16Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿40ºÐ¤Ï¡¢Æ±Æü°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï²ñ¸«¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤äÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤é·×53¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ìÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÎÞ¤ÏÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤À¤¬¡¢²ñ¸«¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£¹µ¼¼¤Î±ü¤Ç¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É¡¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÄ¹Ìî¤ÏÌ©Ãå¤Î¥«¥á¥é¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ïµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡¢Êâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ËÀ¨¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë