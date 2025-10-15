ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¡¡7»î¹ç¤Ö¤êPS3¹æ¤Ë´üÂÔ¡ÄÂè1Àï¤Ï3»Íµå¤â¡¢ÂÇÎ¨.138
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£7»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï9ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.056¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÈÉüÄ´¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»Íµå¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.138¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.273¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨ÃÏ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢3»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.300¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡£ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£º£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤ËÈ±¤Î¿§¤ò¹õ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤Ë¤âÀ®¸ù¡£ÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè3Àï¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë