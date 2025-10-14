ÍûÃóÆüÂåÉ½¡¢TSMCÊÆ¹©¾ì¤Îµ»½Ñ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤è¤ê2Ç¯È¾ÃÙ¤ì¡×¡¡Åìµþ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¥·¥ó¥Ý¤Î´¿·Þ²ñ
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç14Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤ÎÆüÂæ¶¨ÎÏ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£13ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´¿·ÞÍ¼¿©²ñ¤ÇÍû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ÎÊÆ¹©¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÌó2Ç¯È¾¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤¬Àè·î¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÊÆ¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÈ¾¿ô¤òÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¡¢ÊÆÂæ¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤¬50ÂÐ50¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
Íû»á¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡Ö50ÂÐ50¡×¤ÎÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖTSMC¤¬¡ØASMC¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¾ðÊó¤Þ¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½ºß¡¢TSMC¤ÎÊÆ¹©¾ì¤ÇÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²óÏ©ÀþÉý3¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÉÊ¤ÎÎÌ»º¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â2027Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÉÊ¤ÎÎÌ»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢Æ±¼Ò¤Ï1.4¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÉÊ¤ò28Ç¯¤ËÎÌ»º³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï8Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¦µæ¼Ô¤òÊú¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀß¤±¤Æ¼¡À¤Âå¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¼ç¤ËÊÝ¼é¤äÀ¸»º»Ù±ç¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¼Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Îµ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³Ë¿´Åªµ»½Ñ¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½ÑÎ®½Ð¤Î·üÇ°¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î³¤³°Åê»ñ¤Ï¡Ö´ðÈ×¤Î°ÜÅ¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ñÎÏ¤Î±ä¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤ÎÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îºù°æ¤è¤·¤³»á¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹ñ²È´ðËÜÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢ÂæËÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¡£²¦Èþ²Ö¡Ê¤ª¤¦¤Ó¤«¡Ë¸µ·ÐºÑÉôÄ¹¡Ê·ÐºÑÁê¡Ë¤äÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
