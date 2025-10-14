¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö27µå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¡¡CS¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤òÁ°¤Ë¼«¿®¡Ö¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡×
·èÀï¤òÁ°¤Ë¡È¿·¾±Àá¡ÉßÚÎö
¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç14Æü¡¢¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÍâÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡£
¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¿·¾±¡Ë¡ÖÁª¼ê¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤«¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏºîÀï¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡×
¡½¡½ÀèÈ¯¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¿·¾±¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤éÉú¸«¡ÊÆÒ°Ò¡Ë¤¯¤ó¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÃ£Åê¼ê¤ÎÅêµå¤Î¡Ë¥Æ¥ó¥Ý¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê»°¿¶¤ò¤È¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿®¤¸¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ27µå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾ËÜ¡Ë¡ÖºòÇ¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ß¤ó¤Êº£Ç¯¤³¤½¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºòÇ¯¤È°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤â¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®¤¤¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ÈÁª¼ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀï°ìÀï¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÆü¤ÎÎý½¬Ãæ¤â¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØºòÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¡Ø¤¢¤ì¤À¤±À¼½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ã¤¦¤è¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ØÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º1ÀïÌÜ¡¢2ÀïÌÜ¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¿·¾±¡Ö¿ô»ú¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤â¡ÊÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬¡Ë¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¤Êý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡£ÆÃ¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢°éÀ®¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¡¢¤¢¤È¤Ï³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¡×
¡½¡½¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¿·¾±¡Ö¥³¡¼¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡¢¤È¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç7ÅÀ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤ÏÈô¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆüÃ¯¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤¤ç¤¦µ¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¿·¾±¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤È¤¤ÏÉé¤±¤ë¤·¡¢Àª¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤¢¤È¤Ï¡¢4Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥µ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ËÄ¤é¤Þ¤Ê¤¤ÁöÎÝ¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥µ¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾ËÜ¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¡£¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÁª¼ê¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔ¿¶¤Î¾¾ËÜ¹ä¤ÎÎÏ¤â¡Öº£Ç¯¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¾¾ËÜ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÂÇÅÝ¡¦¥Û¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç¤ä¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·¾±¡Ö¹ä¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤Æ¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤Ç¤âÉå¤é¤º¤ËËèÆü¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¹ä¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø¤µ¤¢¤¤¤¯¤¾¡Ù¤È½Ð¤Æ¡£ÂåÁö¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°Î¤¤¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ÏËèÆü»î¹ç¤Ë¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¹ä¤ÎÎÏ¤Ïº£Ç¯¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡£
¾¾ËÜ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¤È¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ã£Åê¼ê¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤Æ¤É¤¦¤«¡£
¿·¾±¡Ö¤½¤¦¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡Æâ¿´¤Ï¼å¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÍÞ¤¨¤¿¤éÊÑ¿È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾ËÜ¡Ö¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÃ¸¡¹¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¾¾ËÜ¡Öº£Ç¯1Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Ç®¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Þ¤¿É¬¤º¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âè1Éô¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬À¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¿·¾±¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤è¡Ù¤È¡£¤³¤³¤«¤éÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤È¤Ïº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¡£¡Ê¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
