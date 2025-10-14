ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場する。6試合ぶりとなるポストシーズン3号本塁打に期待がかかる。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進したが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わっただけに“復調”に期待がかかる。

今季のブルワーズ戦は6試合に出場して、打率.273、3本塁打、7打点の成績を残している。敵地に限れば、3試合で打率.300、1本塁打、2打点。相性の良さを武器に、シリーズ初戦を白星に導きたいところだ。

ドジャースの先発はブレイク・スネル投手が務める。今季は11試合の登板で5勝4敗、防御率2.35の成績。ポストシーズンでは9月30日（同10月1日）のレッズ戦で7回4安打2失点、6日（同7日）のフィリーズ戦では6回1安打無失点と結果を残している。好投で、第2戦に先発予定の山本由伸投手に繋ぎたい。（Full-Count編集部）