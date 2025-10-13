既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都新宿区）が、男女を対象とした「夫婦間のモラルハラスメント（モラハラ）」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

「モラハラ感度」が高かったのは意外な年代？

調査は2025年9月18日から同月25日、全国の20〜59歳の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計9378人（10歳刻みで男女各1250人。ただし男性20代のみ628人）から有効回答を得ています。

「モラルハラスメント（モラハラ）」とは、言葉や態度によって相手の心をじわじわと傷つける“見えない暴力”の一種。身体的暴力とは異なり、証拠が残りにくいため、被害者自身が気付きにくく、また周囲からも発見されにくいという特徴があります。日本では2000年代以降に「モラハラ」という略称が広がり、近年では離婚相談や家庭裁判所の現場で使われることも増えてきており、現代の夫婦関係を揺るがす深刻なリスクになっています。

そんな「モラハラ」について、同社は「人によってモラハラに対する認識が異なる」ことを指摘。その上で、「どこからがモラハラか」を探るため、全回答者に10個の行為を提示し、「モラハラだと思うかどうか」を尋ねました（5段階で回答）。

その結果、全体で最も多くの回答を集めたのは「物を壊して脅す」（81％）でした。次いで、同率で「大声で怒鳴る／威嚇する」と「侮辱する／人格を否定する」（各79％）、「外出や交友を制限する」（74％）と続いています。強い攻撃性のある行為は高確率でモラハラとみなされる一方、いわゆる「束縛系」の行為も、多くの人がモラハラと認識している実態が浮き彫りとなりました。

この結果を年代別に見てみると、20代は「スマホやSNSをチェックする」「行動や予定を逐一報告させる／管理する」といったプライバシーの制約に関する項目を挙げた人の割合が7割を切るという驚きの結果が。一方、上の世代ほど自由や尊厳を奪う行為に敏感になるという傾向が明らかになりました。「物を壊して脅す」といった攻撃的な行為はすべての年代で7割を超えている中、50代では8割以上に達する結果となったということです。

調査結果を受けて、同社は「世代によって『何をモラハラと感じるか』が異なる点は、夫婦間の価値観のズレを生む要因の一つといえるでしょう」「40代、50代の方が『モラハラ感度』が高いという結果は予想外でしたが、実体験や周囲の見聞からそれぞれの行為の深刻さを認識している、配偶者に対する忌避感が強いなどが理由かもしれません」とコメントを寄せています。

人によって認識が異なる「モラハラ」。夫婦間において、あなたはどのような行為が「モラハラ」に該当すると思いますか？