■全国ツアー＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞

07月20日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

open17:00 / start17:30

※対バン：ASPARAGUS

07月21日(月/祝) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2

open16:30 / start17:00

07月26日(土) 京都・磔磔

open17:00 / start17:30

07月27日(日) 石川・金沢vanvan V4

open16:30 / start17:00

09月15日(月/祝) 北海道・札幌cube garden

open15:30 / start16:00

※サブタイトル：GIG for in my mind

09月27日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open17:00 / start17:30

※サブタイトル：GIG for in my mind

09月28日(日) 山口・周南LIVE rise

open16:30 / start17:00

※対バン：フルカワユタカ(バンドセット)

※サブタイトル：and I’m a ROCKSTAR

10月11日(土) 静岡・静岡UMBER

open17:00 / start17:30

※サブタイトル：GIG for in my mind

10月12日(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN

open15:30 / start16:00

※サブタイトル：GIG for in my mind

10月19日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open16:15 / start17:00

※サブタイトル：GIG for in my mind

11月16日(日) 東京・Zepp Shinjuku

open17:00 / start18:00

※対バン：ACIDMAN

※サブタイトル：RE answer

▼チケット

通常：5,500円(税込+1Drink代別)

オールスタンディング U-18：3,000円(税込＋1Drink代別)

※18歳以下対象、当日身分証確認有

受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/

（問）Yellow Funk Agency：yfa@dopingpanda.com