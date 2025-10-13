DOPING PANDA、全国ツアーより大阪公演を生配信＋『YELLOW FUNK』リマスター版をデジタルリリース
DOPING PANDAが全国ツアー＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞を開催中だ。同ツアーより10月19日に大阪・梅田Shangri-La開催されるワンマンライブ＜GIG for in my mind＞が生配信されることが発表となった。
大阪公演＜GIG for in my mind＞は、全国ツアー＜mugendai The CARNIVAL 2025＞のワンマンツアーファイナルであり、2012年の解散直前にリリースされたアルバム『YELLOW FUNK』(2011年4月発表)の再現をセットリストに組み込むことが公言されている特別な一夜だ。
生配信はニコニコ生放送にてオンエアされ、全編を見るには視聴券の購入が必要となるが、ライブ前半は無料で視聴可能となる。
なお、この生配信を記念して『YELLOW FUNK』リマスター版の配信リリースも決定した。全曲のリマスタリングはYutaka Furukawa本人が手がけたほか、これまで音源化されていなかった「song for my harmonics at YOKOHAMA LANDMARK STUDIO」がボーナストラックとして収録される。
■生配信＜mugendai THE CARNIVAL 2025 -GIG for in my mind- TOUR FINAL＞
日時：2025年10月19日(日)17:00〜
配信リンク：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348881479
■デジタルアルバム『YELLOW FUNK 2025 Remaster』
2025年10月17日(金)0時 配信開始
配信リンク：https://DOPINGPANDA.lnk.to/YELLOWFUNK_2025
▼収録楽曲
01 the anthem 2025 Remaster
02 I said 2025 Remaster
03 You can change the world 2025 Remaster
04 because of the love 2025 Remaster
05 song for my harmonics 2025 Remaster
06 catastrophe 2025 Remaster
07 de la papa 2025 Remaster
08 love song 2025 Remaster
09 the miracle 2025 Remaster
10 song for my harmonics at YOKOHAMA LANDMARK STUDIO
■全国ツアー＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞
07月20日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
open17:00 / start17:30
※対バン：ASPARAGUS
07月21日(月/祝) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
open16:30 / start17:00
07月26日(土) 京都・磔磔
open17:00 / start17:30
07月27日(日) 石川・金沢vanvan V4
open16:30 / start17:00
09月15日(月/祝) 北海道・札幌cube garden
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月27日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月28日(日) 山口・周南LIVE rise
open16:30 / start17:00
※対バン：フルカワユタカ(バンドセット)
※サブタイトル：and I’m a ROCKSTAR
10月11日(土) 静岡・静岡UMBER
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月12日(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月19日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
11月16日(日) 東京・Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
※対バン：ACIDMAN
※サブタイトル：RE answer
▼チケット
通常：5,500円(税込+1Drink代別)
オールスタンディング U-18：3,000円(税込＋1Drink代別)
※18歳以下対象、当日身分証確認有
受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
（問）Yellow Funk Agency：yfa@dopingpanda.com
■＜フルカワユタカ足りてますか？全部出し切る、今年も聖夜は大忘年会！＞
2025年12月24日(水) 東京・武蔵野公会堂
open18:15 / start19:00
▼チケット
\4,500(税込)
受付URL：http://eplus.jp/furukawayutaka/
関連リンク
◆DOPING PANDA オフィシャルサイト
◆DOPING PANDA オフィシャルTwitter
◆DOPING PANDA オフィシャルInstagram
◆DOPING PANDA オフィシャルFC「DOPAMANIA CLUB」