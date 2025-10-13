学校から帰宅した子どもたちが、2匹の大型犬と会った瞬間…？カメラが捉えた「感動的な光景」が反響を呼んでいます。

「兄弟みたいな存在なのかな」「口角上がる」といったコメントが寄せられています。

会えて嬉しい！

Instagramアカウント「santa_goldenretriever」に投稿されたのは、学校から帰宅した2人の子どもたちが、ゴールデンレトリバーの「サンタ」くんとミックス犬の「クララ」ちゃんの2匹に会った時の様子。

家に入ってすぐに、2人は犬たちをナデナデ。子どもたちからも、尻尾をブンブン振ってお出迎えしている2匹からも、「会えて嬉しい！」という気持ちが伝わってきます。

子どもたちの知られざる姿

息子くんが「おいで！」と言うと、後ろを着いていく2匹。息子くんがお水を変えて、飲みやすい場所に置いてあげると、クララちゃんがお水をゴクゴク。ちゃんと2匹のお世話をする子どもたちの姿に、感動を覚えます…！

パパは子どもたちのお世話をしている様子を知らなかったそうで、何気なくペットカメラの録画を確認していて発覚したのだそう。オヤツをあげることもあったそうで、パパは子どもたちへの感謝が止まらなかったんだとか。

全力の「おかえり」

再び2匹と遊び始めた息子くんは、2匹を熱くナデナデ。サンタくんは息子くんにお顔をギュッと押し付けていて、全力で「おかえり」を伝えているようです。

2匹への大きな愛情と優しさを見せてくれた子どもたち。ペットカメラを通して、パパも知らなかった「感動的な光景」が明らかになったのでした。

投稿には「兄弟みたいな存在なのかな」「口角上がる」「素敵なご家族」「映っているすべてが素敵」「愛情いっぱい」「ちゃんとパパとママの行動を見てるんでしょうね」といったコメントが寄せられています。

サンタくんとクララちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「santa_goldenretriever」でチェックすることができます。

