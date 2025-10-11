【看病ヨロシク！丸投げ義妹】ありえないって！夫婦揃って子を放置して仕事へ＜第7話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第7話 なんて夫婦！
【編集部コメント】
まさか待ち伏せまでして預けてくるとは、チサトさんも予想外だったことでしょう。ガマンの限界が近いチサトさんはその日の夜、引き取りにきた義弟・ケイさんに「どうして病児保育施設を使わないんですか」とすこしキツめに尋ねたようです。すると、「面倒くさいから」「高いから」と呆れるような返事をされたそう……。そんな理由でここまで執拗にマークされ預けられるチサトさんとしては、たまったものじゃないですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第7話 なんて夫婦！
【編集部コメント】
まさか待ち伏せまでして預けてくるとは、チサトさんも予想外だったことでしょう。ガマンの限界が近いチサトさんはその日の夜、引き取りにきた義弟・ケイさんに「どうして病児保育施設を使わないんですか」とすこしキツめに尋ねたようです。すると、「面倒くさいから」「高いから」と呆れるような返事をされたそう……。そんな理由でここまで執拗にマークされ預けられるチサトさんとしては、たまったものじゃないですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙