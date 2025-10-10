Âè1¼¡ÀïÎÏ³°´ü´Ö¤¬¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¡ÄÂÇÅÀ²¦¤ä¸µ¥É¥é1¤Ë¿·¿Í²¦¡¡12µåÃÄ¤Ç·×101¿Í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¥í¥Ã¥Æ
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÂè1¼¡ÄÌ¹ð´ü´Ö¤¬10Æü¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¤Î¡ÈÀáÌÜ¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£9·î29Æü¤«¤é¤Î12Æü´Ö¤Ç12µåÃÄ¤«¤é·×101¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Áª¼êÀ¸³è¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê»ÙÇÛ²¼¤Ç°éÀ®·ÀÌóÂÇ¿Ç¤ÎÁª¼ê¤â´Þ¤à¡¢½¸·×¤Ï10Æü¸á¸å8»þ¤Î»þÅÀ¡Ë
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Ïº£µ¨ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î13¿Í¡£ºòµ¨¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ41»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.51¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¤äÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¤é¤¬ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤ÏÀïÎÏ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÐÀîÊâÅê¼ê¡¢ß·Â¼Âó°ìÅê¼ê¡¢²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¤¬ÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡À¾Éð¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤È¤â¤Ë12¿Í¤À¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¿·¿Í²¦¤Î¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¤é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÉ÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¤ä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡¢ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿¤ÏDeNA¤Î12¿Í¡£²«¿§¿ÙÂÓ¹Å²½¾É¤«¤éÉü³è¤·¤¿»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡¢2024Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¤¬¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Çµð¿Í¤Î11¿Í¤Ç¸µ¿·¿Í²¦¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤ä½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡¢²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¤é¤¬ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î1¿Í¤Ç¸ÅÀîÍµÂçÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Æü¤Î10·î10Æü¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤¿2µåÃÄ¤Î¤ßºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¤Þ¤Ç¡£±óÀ¬¤Ç°ÜÆ°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍâ¡¹Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£Âè2¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤ÏCSÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë