静岡県立美術館（静岡市駿河区谷田）で１１日から「金曜ロードショーとジブリ展」がスタートする。同館１階に設置された、「ゲド戦記」に登場する竜の像の前で１０日、開会式が行われた。

２０２３年にスタートした同展は三重や長崎など日本各地で開かれ、福島では計２０万人が来場するなど大人気。静岡は９会場目となる。日本テレビの「金曜ロードショー」では「風の谷のナウシカ」が２年に１回のペースで放映されており、平木省・静岡県副知事は「ジブリの作品には『心に届く力』がある。私も（天空の城）ラピュタやナウシカが大好きで、何回見たか分かりません」とあいさつした。

スタジオジブリと金曜ロードショーは同じ１９８５年にスタートした。展示ではアニメ作品の資料などとともに、過去４０年の日本の世相を振り返る企画となっている。

なお、会場での入場券販売はなく、ローソンチケットなどで扱っている。一般・大学生１９００円、中高生１５００円、７０歳以上は１０００円。土日祝・振り替え休日と、１２月２３日以降は日時指定予約制。来年１月４日まで開催。