佐々木朗希の“3回完全”は「史上屈指の救援登板だった」

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

“勝利への決断”の背景だった。ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板し、3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露。延長11回の劇的勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、救援で初のイニング跨ぎを決断した背景を語った。

ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から佐々木が登板。強打者のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、4番のボームをニゴロに抑え、8球で投げ終えた。ロバーツ監督は「彼を起用したその時点では、私の考えとしては2回（イニング）だった」と振り返った。

「この試合を進めていくには彼が最善の選択肢だと私は感じた」と9回も続投を決断。リリーフで初のイニング跨ぎでの登板となったが、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを100.2マイル（約161.2キロ）のフォーシームで空振り三振、ケプラーも三飛に抑えた。

さらに延長10回のマウンドも託されるとカステヤノスを三ゴロ、ストットを見逃し三振。さらにターナーを右直に抑えた。3イニングで36球を投げ1人の走者も許さない“完全”投球を披露した。ドジャースタジアムは総立ちで佐々木を称えた。

救援としては未経験だった回跨ぎについて指揮官は「彼の投げる球の状態、そして試合の段階的にも、彼なら（3イニング目も）対処できると私は感じた。彼は準備ができていた。日本の文化の一部。タフネスだ」。期待以上の投球を絶賛した。「史上屈指の救援登板だった」と振り返った。（Full-Count編集部）