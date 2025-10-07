コメの価格高騰で日本酒にも値上げの波が押し寄せている。

全国的に、高値で取引が続く主食用に生産を転換する農家が増え、酒米の作付けが減少し、価格が上昇しているためだ。酒蔵は価格転嫁を検討するが、消費者離れにつながりかねず、厳しい判断に迫られている。（石塚格、松崎美保）

「病虫害など大きな被害はなく、作柄は平年並み。おいしい酒になって皆さんに飲んでもらいたい」

酒米「夢ささら」の収穫が最盛期を迎えた３日、栃木県大田原市の男性（５９）は約６・３ヘクタール分の稲をコンバインで刈り進めた。

男性は酒米のほか、主食用のコシヒカリも生産しており、「今後も両立したい」と話す。だが、周囲の農家からは、酒米から主食用への転換を進めるとの声も聞くという。

背景にあるのが、主食用の高騰だ。２０２５年産の主食用米（コシヒカリ・６０キロ）の概算金は２万８０００円。追加金を合わせるとすでに３万円を超えた。買い付け業者による高い値付けも続いており、農家の間では、「主食用はもうかる」との認識が広がる。

生産が減れば酒米も高値になる。栃木県県酒造組合会長で第一酒造（佐野市）の島田嘉紀社長（５９）によると、２５年産の酒米の仕入れ価格は前年に比べて倍近くになっており、島田社長は「どこかで価格転嫁は必要になる」と話す。

ただ同社は今年４月、日本酒約３０種を５〜１０％値上げしたばかりだ。再度の値上げは、物価高で価格に敏感となっている消費者に「日本酒離れを招きかねない」とし、「時期と値上げ幅。非常に頭が痛い判断をしなければならない」と苦痛の表情を浮かべる。

島田社長は「コメの価格が上がらないと来年以降、農家が酒米を作ってくれなくなるのは理解できる。だが経験したことのない値上げ幅で死活問題だ。価格転嫁できない酒蔵は廃業してもおかしくない」と危機感を募らせる。

他県ではすでに新潟県が酒米高騰に伴う酒蔵の支援費用として補正予算案に３億６７５０万円を計上した。青森、福島など全国の酒どころでも同様の動きが出ており、栃木の酒が価格競争力で劣後しかねない状況だ。

価格高騰や酒米の確保に対応するため、同組合や栃木県中小企業団体中央会は８月までに県に対し、助成制度の創設や中小・小規模事業者の資金繰り支援の拡充などを求める要望書を提出した。栃木県工業振興課は、「コメどころの補正予算を見て検討を進める」としており、関係者は固唾（かたず）をのんで見守っている。