¥É·³¤Î¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡Éµ¿ÏÇ¡ÄÈïÃÆ¤Îº¸ÏÓ¤¬¼çÄ¥¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄËÎõÈéÆù¡Ö»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤´¤é¤ó¡×
¥¹¥È¥é¡¼¥à¤¬¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤ËÈ¿ÏÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£7²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤ÇµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÁö¼Ô¤ÎÆ°¤¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥àÅê¼ê¤¬È¿ÏÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¥à¤Ï¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¡£°®¤ê¡£Á´Éô¤À¡×¤È¤·¤ÆÃæ·Ñ²èÌÌ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ²èÁü¤Ç¤ÏÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬±¦¼ê¤ò²£¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥È¥é¥à¤Î¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Ï´Ý¤ï¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Æ¥ª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥È¥é¡¼¥àËÜ¿Í¤¬¡Ö¥Ù¥ó¡£·¯¤ÏÌîµå¡ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÂÐÎ©¤òÀú¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤´¤é¤ó¡£Èà¡Ê¥Ñ¥Ø¥¹¡Ë¤Ï°ã¤¦µå¼ï¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤··¯¤¬Ìîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï10Ç¯¶á¤¯¼ê¤ò¾å¤²¡Ê¶»¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤ë»þ¤Ë¡ÊÀ£Á°¤Þ¤Ç¡Ë»Ø¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¼Õºá¡£¡Ö½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤ÏÈà¡Ê¥Ñ¥Ø¥¹¡Ë¤¬²¿¤«ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤â¤·¡¢»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë