¡ÖAV¥Ç¥Ó¥å¡¼Â¥¤¹¤Ë¤Ï¿®Íê´Ø·¸¡×¡ÖÉÔ°Â¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¼å¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¦¡× ½÷¤Î¿´¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ëÃË¤¿¤Á¡¢¼êÎý¼ê´É¤¬¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡Ú¸µ¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤¬Ë½Ïª¡Û
¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤äÂç¿Í¤Î¤ªÅ¹¤ËÌ³¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÌë¿¦½÷»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·ºòº£¤Ç¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ë¾Ò²ðÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¯°ú¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ
¤½¤³¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤òÊ£¿ô·Ð±Ä¤¹¤ëY¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÂ¥¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤ë¤³¤È
¡Öº£¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë»Ò¤¬»Ö´ê¤¹¤ë»þÂå¤À¤±¤É¥ª¥ì¤Î»þ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»Ò¤ÏV¡ÊAV¤ÎÎ¬¡ËÍ¶¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Ï¤¨¤¨¡Á¤Ã¤Æ½Â¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤Î¤¬¤³¤Ã¤Á¤Î»Å»ö¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±ÊÂ¤Ù¤Æ¤â¿©¤¤¤Ä¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Î¡×
¤³¤¦¸ì¤ëY¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡È¹â¼ýÆþ¡É¤È¤¤¤¦ëð¤¤Ê¸¶ç¤À¤±¤ÇóÓ¤¯½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ÏÌë¿¦¥Ö¡¼¥à¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤é¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¶â°Ê³°¤Î»ÝÌ£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎOK¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤º¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦º¬Äì¤ÎÉôÊ¬¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´Î¿´¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¡£¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£åºÎï¤Ê»Ò¤ÏÃ¯¤â¤¬¤Û¤·¤¬¤ë¤«¤é¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÀ¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¤«¤é¤Í¡£
·â¤ÁÍî¤È¤¹¤Ë¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Þ¤º´ðËÜ¤Ç¡¢¥ª¥ì¤ÈÆ°¤¯¤³¤È¤ËÎÉ¤µ¤ò¸«½Ð¤µ¤»¤ë¡£¥×¥é¥¹¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï²û¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡£Èþ¿Í¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤«¤é²û¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤é¾¡»»¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡×
µ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤Æ¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤È¸ì¤ëY¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡È¿§Îø¡É¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¡£ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÌÅÝ»ö¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÌ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¤Æ¤¬Êø¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àþ°ú¤¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÈà½÷¤ò¡Ê¶È³¦¤Ë¡ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥â¥á¤¿¤êÊÌ¤ì¤ë¤È¼¤á¤ë¡ª¤Ã¤ÆÁû¤¬¤ì¤ë¤«¤é¤µ¡£´Å¤¤¸ÀÍÕÅÇ¤¤¤Æ°Ï¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡¢¾ÍèÀ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¾éÃÌ¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾¡¤Á¡©¥ª¥È¤¹´ü´Ö¤Ï¡Ä¡Ä
¿®Íê´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÈÖ¡£¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¡¢¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤ë¤Ê¤É¤ÇY¤µ¤ó¤Ï°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¸¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò»î¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¡£¤³¤³¤Ç¤¹¤°¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤ê¡¢µ¡·ù¤ò°¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤éÍÍ»Ò¸«¤«¡¢ºÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£µ¤Æñ¤·¤¤»Ò¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬°¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤ó¤À¤è¡×
»þ¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤â¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ì¼ï¡£¾¯¤·´í¸±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¦Æ»Åª¤ÊÊýË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤»þ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò²¼¤²¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²áÅÙ¤Ë²¼¤²¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤è¡£¤Ç¤â¤ï¤¶¤È¡ÈÂÀ¤Ã¤¿¡©¡É¤È¤«¡¢Éþ¤Î¥·¥ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡È²È»ö¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¥â¥Æ¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¦ÉÔ°Â¤Î¥¿¥Í¤ò¿¢¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈÃ¯¤«¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤¦¡£
¥ª¥ì¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤Ë»¨»ï¤È¤«¤ªÅÚ»ºÆþ¤ì¤È¤¤¤¿¤è¡Á¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡ÈÍ¹ÊØÊª¤á¤Ã¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©Âç»¨ÇÄ¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¥ä¥Ä¡£Îã¤¨¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¤â¥¢¥ì¡©¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤é¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢½÷¤Ê¤Î¤ËÉô²°¤¬±ø¤¤¤Î¤ÈÆ±Åù¤Î¼å¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ¡£¤â¤·¥Ï¥º¤·¤¿¤é¡È¤¢¤ì¡©ÊÌ¤ÎÉô²°¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¤È¤Ü¤±¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò¾¯¤·²¼¤²¤Æ¡¢¼å¤ß¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¥³¥ó¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤ä¤¹¤¤¡×
Ã¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤Ë·Ú¤¤¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Î»Å»ö¿Í¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¡£½÷À¤Ë·è¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÊ§¤ï¤Í¤ÐÀ®¸ù¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Èº¬µ¤¶¯¤µ¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¡È´Î¡É¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®¼êÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¶òÌä¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Öºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈY¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡©ËÜ¿Í¤âºÇ¸å¤Ï¾µÂú¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤È·Ú¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¹â¤¤½÷À¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ÍÑ¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÊýË¡¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤ËÅ¬ÍÑ¤»¤º¤È¤â°ìÉô¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸úÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£
