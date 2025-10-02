「２５時、赤坂で Season２」初回 麻水（駒木根葵汰）＆白崎（新原泰佑）、冒頭5分でベッドシーン 怒涛のキスに「刺激が強すぎる」「パワーアップしすぎ」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系「２５時、⾚坂で Season２」（毎週水曜深夜1時〜）が、1日にスタート。ベッドシーン、キスシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】人気BL俳優がキス
本作は、夏野寛⼦氏による同名人気コミック（on BLUEにて連載中）を実写化したドラマの続編。芸能界を舞台に、晴れて恋⼈同⼠となった俳優の⽻⼭⿇⽔（駒木根）と⽩崎由岐（新原）が紡ぐ、⽢く切ないラブストーリーを描く。
ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍脚光を浴び、麻水とついに恋人同士となった白崎。仕事を終えて麻水の家に向かうと、玄関先でキスを交わし、そのままベッドイン。翌朝5時から仕事がある麻水だったが、深夜1時から朝まで2人は身体を重ねた。寝ずに仕事へ向かう麻水を、白崎は玄関で引き止め、「行ってらっしゃい」とキスで送り出した。
そして「昼のゆめ」続編スペシャルドラマも始動し、甘い時間を過ごしていたある日のこと。麻水の家で流しそうめんを楽しんだ後、就寝しようとしたところ、白崎は麻水に甘えてベッドで一夜を共にする。翌朝、再び玄関先で「行ってらっしゃい」のキスをするが、その瞬間を麻水のマネージャー・明野圭（片山萌美）に目撃されてしまうというところで幕を閉じた。
開始わずか5分でベッドシーンが始まり、初回から濃密なキスシーンが続いたことで、視聴者からは「甘々でありがたい」「初回から刺激が強すぎる」「前作からパワーアップしすぎ」「キュンが止まらない」といった悶絶の声が多数寄せられた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気BL俳優がキス
◆駒木根葵汰＆新原泰佑W主演「２５時、⾚坂で Season２」
本作は、夏野寛⼦氏による同名人気コミック（on BLUEにて連載中）を実写化したドラマの続編。芸能界を舞台に、晴れて恋⼈同⼠となった俳優の⽻⼭⿇⽔（駒木根）と⽩崎由岐（新原）が紡ぐ、⽢く切ないラブストーリーを描く。
◆「２５時、⾚坂で Season２」第1話あらすじ
ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍脚光を浴び、麻水とついに恋人同士となった白崎。仕事を終えて麻水の家に向かうと、玄関先でキスを交わし、そのままベッドイン。翌朝5時から仕事がある麻水だったが、深夜1時から朝まで2人は身体を重ねた。寝ずに仕事へ向かう麻水を、白崎は玄関で引き止め、「行ってらっしゃい」とキスで送り出した。
そして「昼のゆめ」続編スペシャルドラマも始動し、甘い時間を過ごしていたある日のこと。麻水の家で流しそうめんを楽しんだ後、就寝しようとしたところ、白崎は麻水に甘えてベッドで一夜を共にする。翌朝、再び玄関先で「行ってらっしゃい」のキスをするが、その瞬間を麻水のマネージャー・明野圭（片山萌美）に目撃されてしまうというところで幕を閉じた。
開始わずか5分でベッドシーンが始まり、初回から濃密なキスシーンが続いたことで、視聴者からは「甘々でありがたい」「初回から刺激が強すぎる」「前作からパワーアップしすぎ」「キュンが止まらない」といった悶絶の声が多数寄せられた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】