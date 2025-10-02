9月30日、人気ギャルモデル・みりちゃむこと大木美里亜（23）が、トークバラエティ『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）にゲスト出演。偏食だというみりちゃむが、“大人の偏食”をテーマにトークを繰り広げた。

MCでお笑いタレントの上田晋也（55）から、普段の食事や外食事情について聞かれたみりちゃむは、「“これ食べられない”って結構、外食行った時に言うんですけど」と切り出し、「“美味しいから食べてみなよ”って言う人が結構いるんですよ。あれマジで大きなお世話で、本当に」と不満を述べた。

みりちゃむと同じく偏食家のYouTuber・momonoha（26）から「そういう時ってだいたい“人生半分損してるよ”とか言いません？」と話を振られると、みりちゃむは「全然損してない！」とキッパリ否定。

トークの最後では「目上の人とのご飯が一番嫌い」と言い、理由は食べられる物が少ないため「ちょっといいところ連れて行ってあげようとか言われると、クソ迷惑」と述べていた。

このシーンを見ていた視聴者からは、コメントが殺到。みりちゃむの意見に否定的な意見としては、以下のようなものがあった。

《個人的には大きなお世話では無いと思う 自分の思ってることに口出しされるのが嫌な人なんだと思います 昔嫌だと思ったものでも食べてみたら美味しい、という事も良くあるけど》

《人生の損かは分かりませんが、自信を持って食べれるものは増やしておいたほうがよいのは確か。飽食の時代だから、この子は自分の好きなものだけを好きなだけ食べて生きてきたんでしょう。でも、食べ物に対する感謝の気持ちが全く感じられない。》

《目上の人からの食事の誘いの是非は置いといて、極端に好き嫌いが多い人は人生の半分を損してるというのは分かる。半分どころではないかもしれない。》

逆に肯定的な意見としては、

《本人が無理をする事って、本人にとっては損なんだよ》

《食べ物ではないが 酒が飲めないからその言葉言われた事ある、別に損してねぇし 無駄な出費は減るし もし捕まって人生損する事ないから逆にいいわ。》

《人生半分損してるかどうかは本人が決めることだからね。後から本人がそれに気付いて言うならまだしも、他人に言われる筋合いは無いわな。》

（すべて原文ママ）

と、賛否が入り混じる声が集まっていた。

近年では、学校給食の指導で“子供が嫌いなら無理して食べさせなくてもよい”と変わりつつあるそうだが、みりちゃむの意見も“今ドキっぽい”ということか。