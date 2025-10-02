Image: Krongthip Inc

キャッシュレスで大半が済む昨今、小さいお財布にしたいけどカードの使い分けや収納力で長財布がいいという人もまだまだ多いのでは？

そんな悩みに挑戦したスリムタイプの長財布が「LEAFLIC LONG」。形状的には長財布ですが、横幅がほぼスマホサイズで併せ持ちしやすく、それでいて独自設計により収納力とアクセス性も高いのがポイントです。

サンプルを試す機会をもらったので、イタリアンレザーの質感や使い心地をお届けします。財布の買い替え検討中の人はぜひ参考にしてみてください。

スマホと同じ幅で持ちやすい

Photo: junior

こちらがスリム長財布の「LEAFLIC」。よくある長財布より細身で、パッと見た感じはペンケースのようかも。一般的な2つ折り財布と比べてもスリムに仕上がっています。

Photo: junior

表の革はイタリア産マルゴーレザー。オイルをたっぷり含んだしっとりさと柔らかさのバランスが絶妙でした。味わい深いエイジングも楽しめるとのこと。

Photo: junior

筆者のiPhone 17 Proとほぼ同じの横幅なので、単体で持つとスマホを握っているような感覚。スマホと一緒に片手で併せ持ちもしやすいのがいいですね。

フリック式カード収納が意外と便利

Photo: junior

特長のひとつがフリック式カード収納。カードポケットを2つに分割し、コインとの重なりを避けることで厚みが出ないのがポイント。その上でそれぞれのカードポケットから取り出しやすくするため、親指でフリックして移動するという仕組みです。

Photo: junior

各ポケットには5枚ずつ収納OK。スリットからカードを押し出せるので、想像以上にスムーズに取り出せましたよ。

現金も使いやすい

Photo: junior

コイン収納は視認性も高く取り出しやすいボックス型。個人的にも好きな構造なので助かりました。

Photo: junior

財布幅がスリムなためお札は縦に少し曲がってしまいますが、こちらも出し入れはスムーズでした。パカッと財布を開いてしまえば、向きを変えずにカード・コイン・紙幣にサッとアクセスできて使いやすかったですよ。

やっぱり小さいは助かる

Photo: junior

数日間使ってみましたが、中身をしっかり入れても厚みに変化がほぼ無いのがいいですね。また、コンビニやちょっとした買い物だとスマホと財布だけで出かける際にも一緒に握りやすいスリムさが快適でした。

長財布の収納力を少しでも小さく実現したい人にはオススメかも。いまならおトクな先行セールも実施されていたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。

