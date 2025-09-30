２８日、青空に映える花江峡谷大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／欧東衢）

【新華社貴陽9月30日】中国貴州省で28日、世界一高い花江峡谷大橋が開通し、複数の世界記録を更新した。

橋は全長2890メートル、主径間1420メートルで、「地球の裂け目」と呼ばれる花江大峡谷に架かる。川の水面から橋面までは625メートルあり、米サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの約9倍に相当し、世界で最も高い。山間部に造られた橋の中では主径間が世界最長となり、専門家は水平・垂直両方向で世界一と評している。

２７日、雲や霧に包まれた花江峡谷大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／欧東衢）

「スーパープロジェクト」は2022年の着工から開通まで3年余りで完了した。

これまで世界一高い橋だった同省の北盤江第一橋（16年12月開通）は高さ565メートル。いずれも北盤江に架かる両橋は直線距離で100キロ以上離れている。

花江峡谷大橋は耐風設計や高所施工などで数々の技術革新を達成。世界の山岳橋梁建設にソリューションを提供し、複雑で険しいカルスト峡谷地帯における中国の橋梁建設技術が世界トップレベルであることを示した。

２６日、雲や霧に包まれた花江峡谷大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／欧東衢）

貴州は中国で唯一、平野部のない省として知られる。2億年以上前に繰り返された地殻変動により、かつて海だった場所が隆起し、126万近くの山峰が誕生した。これまでに3万本以上の橋が建設され、世界で最も高い橋の上位3位を占めるなど、「橋の博物館」として名高い。大型橋梁は、山や谷が入り組んだ地形を高速道路が縦横に走る平野へと変貌させた。省内の道路は地球5周半分に相当する約22万キロに上り、開通済みの高速道路も9千キロを超えた。橋の総延長は建設中も含めて5400キロ以上で、中国全土を縦断する距離に匹敵する。

交通部門は、花江峡谷大橋を年間100万人以上の観光客が訪れると予測し、沿線の農産物販売、民宿・飲食業、文化クリエーティブ製品などの産業発展につながると期待している。（記者/呉思、向定傑）

２８日、花江峡谷大橋のガラス張り廊下を歩く人。（関嶺＝新華社記者／欧東衢）

花江峡谷大橋で行われた荷重試験の様子。（８月２５日、ドローンから、貴陽＝新華社配信／陳熙）

花江峡谷大橋で行われた荷重試験の様子。（８月２５日、ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）

花江峡谷大橋で働く作業員。（６月５日、ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌）

花江峡谷大橋で働く作業員。（６月５日、ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌）