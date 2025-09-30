塩焼きよりおいしい。飛田和緒さんの『「さんまのカレー竜田揚げ』がジューシーすぎ！

ようやく気温も落ち着いてきて、秋を感じる日も多くなりましたね。スーパーに行けば、秋の味覚の代表・さんまもずらりと並んでいて！ 今年は豊漁ということもあり、例年より買いやすいのがなんといってもうれしいところ。大ぶりで脂の乗りもよく、この季節に何度も味わいたくなります。シンプルに塩焼きももちろんおいしいけれど、たまには目先を変えて、竜田揚げにするのはいかが？ 3枚におろしたさんまをくるりと巻いて揚げてみて。一口ほおばれば、ふわっとした身の柔らかさと、ジューシーなおいしさに感動すること間違いなし。この秋、ぜひ一度お試しください！

材料（2人分）

さんま（三枚におろしたもの）……3尾分（正味200g）

さつまいも（小）…… 1本（約150g）

カレー粉……適宜

塩……適宜

片栗粉……大さじ1

レモンのくし形切り……2切れ

揚げ油……適宜



作り方

（1）さんまは水けを拭いて重量の1％の塩をふり、10分ほどおく。さつまいもはよく洗い、皮ごと幅1cmの輪切りにし、水に5分ほどさらして水けをきる。バットにカレー粉小さじ1/2と片栗粉を混ぜる。

（2）さんまの水けをもう一度拭き取り、（1）のカレーごろもを全体によくまぶす。くるくると渦巻き状にし、巻き終わりをつま楊枝でしっかりと留める。

（3）揚げ油を低めの中温※に熱し、さつまいもを水けをしっかりと拭きながら入れ、4〜5分揚げる。竹串がすっと通るくらいになったら油をきる。続けて（２）を入れ、3分ほど揚げて油をしっかりときる。ともに器に盛ってレモンを添え、好みでカレー粉と塩各適宜を混ぜたカレー塩を添える。

※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

ほくっと甘いさつまいもとの相性も抜群。そのままでもおいしいければ、レモンをきゅっと絞ってカレー塩をつけたら、おつまみとしてもぴったりですよ〜♪

（『手をかけないから、おいしい いちばんやさしい魚の食べ方』より）

