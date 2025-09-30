¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Þ¥¥ÞÂç¿Íµ¤¡ª¡¡ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¡Ö¥Þ¥¥Þ¥¤£¡Á¡ª¡×¡Ö¸¸³Ð¤ÇÌû²÷¡×
¡¡Ì¡²è¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¤Ï¤·¤ã¤°¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¡¡¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀî»á¤Ïº£²ó¡¢¤Ï¤·¤ã¤°¥Þ¥¥Þ¤È¤½¤ì¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¥Ç¥ó¥¸¡¢¥¢¥¤Î3¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Þ¥¥Ã¡×¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥Þ¥¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¥Þ¥¤£¡Á¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥Ç¥ó¥¸¤È¥¢¥¤Î¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥Þ¥¥Þ¥¤£¡Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¥Þ¥¤£¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª·Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥ÈÁ´Éô¸¸³Ð¤ÇÌû²÷¡×¡Ö²¿¤³¤Î·ã¥¢¥Ä¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤¾¤©¡Ä¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥ÉÄìÊÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ï¥Ý¥Á¥¿¤È·ÀÌó¤·¡¢°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤¤Î°Ëâ¤ò¼í¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
