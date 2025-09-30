脳科学者・茂木健一郎、「サボりのエネルギーを推進力に！」と熱弁
人気動画シリーズ「#脳教室 サボっていたやつは、ここからがチャンス！！！」で、脳科学者の茂木健一郎さんが“サボり癖”について独自の見解を語った。茂木氏は、「サボってたとするじゃん。で、はっと、あ、サボってたって気づいたとするじゃん」と切り出し、サボってしまった事実に気づいたときこそが新たなスタートだと強調。「サボってた時間っていうのは、まあちょっと無駄になっちゃったよね」と認めつつも、「いつまで経ってもなんかさ、サボっちゃった、私はダメだ、俺はダメだ、もう落ちていくしかないみたいになっちゃうともったいない」と語り、そのネガティブな気持ちに囚われ続ける必要はないと語気を強めた。
茂木さんは、「サボってて、はっと気づいたら、その時からさ、改めればいいんだよ。もう今気づいたら、今から頑張ろうよ」とポジティブなエネルギーの転換を推奨。「サボってた分、あなたの脳とか体は休んでます。十分休んでるんで、ものすごいスピードで全力疾走できるし」と、サボっていた時間も決して無駄ではなく、むしろスタートダッシュのエネルギーにできると力説した。
さらに、「サボってたーっていうその後悔の気持ち、残念な気持ち、そのネガティブな気持ちが、ちょっと残ってポジティブなエネルギーに変わって、全速力でいけるんで、むしろサボってた人はチャンス」と述べ、「サボりは、めっちゃ努力のスタートダッシュのチャンスになる」と繰り返した。
最後には、「これを見ててサボってたなーと思う人、チャンスだぜ。今気づいたんだから、そのサボりのエネルギーをスタートダッシュに変えて、ここから頑張ろうぜ。応援してるよ」と力強くエールを送り、動画を締めくくった。
