エンスカイ（埼玉県草加市）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」のグッズ「星のカービィ カービィグッズコレクション 2025」を、10月3日から全国の郵便局とオンラインショップで販売します。

年賀はがきセットは10月30日から

商品ラインアップは「おもちもちもちクッション（ほおばり）」「おもちもちもちマスコット（ほおばり）」「ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」の3種です。

「星のカービィ おもちもちもちクッション（ほおばり）」は、「カービィが鏡餅をすいこんじゃった」ような“ほおばり”の表情が特徴的なクッション。「ワドルディ」のようなミカンにも注目です。価格は4400円（以下税込み、送料別）。

「星のカービィ おもちもちもちマスコット（ほおばり）」は、クッションと同じ“ほおばり”の表情のカービィの手のひらサイズのマスコット。ボールチェーン付きで、かばんなどにつけることもできます。価格は1760円。

「星のカービィ ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」は、おもちカービィ型の「鈴」が“ほおばり”の表情になった根付。真鍮（しんちゅう）製で、かわいい音色が鳴ります。価格は1430円。

全国の郵便局店頭（約2000局）と、「郵便局のネットショップ」特設ページ（午前10時〜）で販売。ネットショップでは、1回の注文につき各1個まで購入できます。

また、10月30日からは、おもちカービィがデザインされた年賀はがき「星のカービィ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」も販売。同じ柄の年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール1シートがセットになっています。価格は880円。郵便局店頭（約560局）と「郵便局のネットショップ」で販売されます。