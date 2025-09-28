ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¡Ä¾¸å¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ä8·îÅÙDID¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ
ABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÁª¤Ö¡ÖDID¥¢¥ï¡¼¥É¡×
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï27Æü¡¢¡ÖDID ÂçÆ±¹©¶È presents ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ DID¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î8·îÅÙ¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤âÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï8·î9Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¤ÎÅêµå¤Ç38»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î2006Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÀÐ°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤è¤êÃúÇ«¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÅÀº¹¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢3ÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏOK¤È¡£¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐ°æ¤Ï¤½¤Î¸å¤âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î26Æü¤Î»î¹çÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡£¡ÖµîÇ¯¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¤è¤êÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤³¤Ç¹¶¤áÊý¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºòµ¨¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ú¥Ê¥ó¥È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©ÇÆ¤·¡¢10·î15Æü¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÍÞ¤¨¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ã»´üÀï¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡DID¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤«¤éºÇ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£DID¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµåÃÄOB¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤¬Áª¤ó¤À¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêÉ¼¤·¡¢¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÎÌµÁÐÅêµå¤Ï310É¼¤ò½¸¤á¤Æ¡È°µ¾¡¡É¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤¬¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¡Ê189É¼¡Ë¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Î2Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¡Ê33É¼¡Ë¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë