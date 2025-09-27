ある日、食事にあまり興味がない麹くんに頭を悩ませた飼い主さんは、海外で流行している『ご飯を食べてくれるようになる調理法』を試してみることに。その方法への麹くんの驚きの反応が評判になりました。

「ごま油と塩www絶対うまいやつ」「うちの子も同じです」と反響を呼び、48万回以上再生されています。

【動画：食に興味がない大型犬→流行りの『興味を持ってもらう方法』を試したら…驚きの光景】

食事に興味を示さない麹くん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『goldenkojikun』へ投稿された、ゴールデンレトリバー「麹くん」の様子です。この日麹くんは食事に興味を示さず、いくら促しても食べようとしなかったといいます。

大切な麹くんにしっかり食事を食べて欲しかった飼い主さん。そこで、海外で流行しているという『食に興味のない愛犬がご飯を食べてくれるようになる調理法』を試してみることにしたのでした。

ご飯を食べてくれるようになる調理法とは？

その調理法とは、麹くんの食事に調理をしたふりをするというもの。まずは塩を振り、電子レンジに入れて加熱し、仕上げにごま油をひと回し。これらを実際にするのではなく、あくまでふりをするのがポイントです。

もう一つのポイントは、それを麹くんに見せること。ただ調理したふりをするのではなく、飼い主さんがいつもの食事にひと手間加えたところを麹くんに見せることが、大切なのだそう。

はたして調理法の効果は？

お皿を持って戻ると、麹くんが尻尾を振って待ち構えていました。既にこの時点で、先程の無関心な態度とは違っていましたが、お皿をセットした瞬間、飼い主さんが思わず笑ってしまうほど驚きの反応を見せてくれたのでした。

パクパクと美味しそうに食べてくれる麹くんに、飼い主さんも「食べた」と嬉しそう。自分のために調理してくれたという飼い主さんの愛情を確認すると食べたという、麹くんの素直な反応がとても微笑ましいです。

この投稿へは「自分のご飯も手の込んだお料理にしてほしかったんやな……」「我が家もこれやったことあります」「ちゃんと飼い主様の行動を観て覚えるから同じにして欲しかったんですね」「工程みてるんだ！」など、可愛い反応を見せてくれた麹くんへ視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『goldenkojikun』では、ゴールデンレトリバーとの二人暮らしにずっと憧れていたという飼い主さんと「麹くん」の楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『goldenkojikun』さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。