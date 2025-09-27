マリナーズとドジャースは地区優勝を達成

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）

ドジャース・山本由伸投手が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦の試合前にイチロー氏（マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクター）と再会した。

山本はイチロー氏がフリオ・ロドリゲス投手とのキャッチボールを終えるのを待っていると、すかさず右翼付近へダッシュし、脱帽して挨拶を交わした。練習中のボールが2人の方に飛ぶ場面があったが、イチロー氏がすかさず“ガード”する場面も。約2分間の談笑が行われた。

山本は前日25日（同26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に今季レギュラーシーズン最終登板。6回無失点の好投でチームを勝利に導き、地区優勝の原動力となった。12勝はリーグトップ10圏外ながらも、防御率2.49は同2位、201奪三振は同6位、被打率.183はメジャートップで2年目を終えた。

イチロー氏と山本はともにドラフト4位でオリックスに入団。NPBで圧倒的な成績を残し、メジャーで活躍している。今年4月には「ユンケル」のCMで“共演”して話題を呼んだ。

また、山本が挨拶した数10分前には佐々木朗希投手がイチロー氏に挨拶するウ場面も。ロッテ時代にチームメートで、今季からマリナーズに所属する福田秀平スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントも交えて談笑していた。（Full-Count編集部）