ドジャースは4年連続の地区優勝

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続23回目の地区優勝を飾った。初のシーズン200奪三振を達成し、12勝目を挙げた山本由伸投手は2年連続の美酒に喜びを語った。

中継のインタビューに「みんなで成し遂げたことなので、すごくうれしく思う。残り1か月このメンバーとできるように頑張りたい」と語った。6回94球を投げ、7奪三振2四球、4安打無失点と好投。8月24日（同25日）のパドレス戦以来、約1か月ぶりの勝ち星をつかんだ。「落ち着いて試合に入れた。点差が離れた後も集中して投げられた」と振り返った。

ワイルドカードシリーズでも先発が濃厚で「とにかく勝つだけなので全力で頑張りたい」と気を引き締めた。優勝記念Tシャツとゴーグルを着用し、大谷翔平ら同僚と2年連続でのシャンパンファイトに笑顔を見せた。佐々木朗希やキム・ヘソンと記念撮影も楽しんでいた。（Full-Count編集部）